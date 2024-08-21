В регионе День государственного флага отметят автопробегом, фотовыставкой и масштабной акцией "Zа Россию"

Дню Государственного флага Российской Федерации в этом году исполняется 30 лет. В Самарской области в этот день пройдут разнообразные мероприятия, направленные на популяризацию знаний и фактов об истории российского триколора.

Центральным событием 22 августа станет масштабная акция "Zа Россию" в городе Отрадный. Ее участники — жители и гости города, воспитанники патриотических клубов, представители предприятий, молодежных, общественных и волонтерских объединений, образовательных и спортивных учреждений, а также учреждений культуры — растянут флаг России длиной 1012 метров вдоль одной из центральных улиц города (ул. Первомайская).

Напомним, именно этот триколор в 2019 г. впервые развернули на набережной в Самаре от Полевого спуска до бассейна ЦСКА, зафиксировав новый рекорд России, который был занесен в книгу рекордов России.

В завершение акции 2024 г. в Отрадном всеми участниками будет исполнен гимн Российской Федерации. Также для гостей и жителей города будет организована работа тематических площадок: творческие мастер-классы, познавательные игры и выставки. Все желающие смогут поучаствовать в сборе гуманитарной помощи для участников СВО, написать письмо солдату.

В День Государственного флага 30 самарских ребят, участников "Движения Первых", в торжественной обстановке в рамках Всероссийской программы "Мы — граждане России!" получат свои первые паспорта. Всероссийская акция, призванная сформировать гражданскую, патриотическую позицию подрастающего поколения, чувство идентичности и сопричастности с судьбой государства реализуется Российским движением детей и молодежи при поддержке Министерства внутренних дел РФ с 2023 года. За это время для сотен тысяч ребят по всей стране акция стала одним из самых ожидаемых событий, символизирующих начало взрослой самостоятельной жизни.

В 10:00 от здания областного союза "Федерация профсоюзов Самарской области" на Волжском проспекте в Самаре стартует автопробег "Zа Флаг!". Представители молодежных объединений региона сформируют автоколонну более чем из 20 машин, украшенных флагами России и Самарской области. Пробег пройдет по центральным транспортным артериям столицы региона — Волжский проспект — ул. Ново-Садовая — ул. Масленникова — Московское шоссе — трасса М5 "Урал" до арт-объекта "Цвета России" в пгт. Новосемейкино. В финале автопробега участники проведут работы по благоустройству патриотического объекта "Цвета России".

В День Государственного флага Российской Федерации филиал РТРС "Самарский ОРТПЦ" включит архитектурно-художественную подсветку главной телебашни губернии. Подсветка самарской телебашни будет работать 22 августа с момента наступления сумерек до 24:00 часов. Телебашня в Самаре высотой 180 метров окрасится в цвета российского триколора.

Ко Дню Государственного флага подготовлена фотовыставка "День российского флага", с которой жители Самарской области и гости региона смогут ознакомиться на Площади Славы в Самаре. На 40 стендах — интересные факты из истории российского флага и яркие, живые фотографии. Например, самый длинный триколор в России, развернутый на самарской набережной; 50-тысячное шествие "Бессмертного полка" в Самаре 2022 года, участники которого с российскими флагами и красными знаменами пронесли портреты своих героев Великой Отечественной войны. Здесь же кадры инаугурации президента России Владимира Путина в Большом Кремлевском дворце 7 мая 2024 года. А также снимки из космоса, предоставленные нашим прославленным земляком Героем Российской Федерации, летчиком-космонавтом Олегом Кононенко, и фотографии самарского краеведа, сценариста и продюсера известных документальных фильмов, лауреата международных кинофестивалей Олега Ракшина, который сегодня защищает Родину в зоне проведения СВО.

Российское общество "Знание" в Самарской области организовало к знаменательной дате цикл просветительских лекций в детских оздоровительных лагерях. В Сызранском муниципальном районе в детском досугово-оздоровительном лагере "Рассвет" преподаватель Сызранского колледжа искусств и культуры им. О. Н. Носцовой Анна Севостьянова рассказала о символах государственности России, их значении и истории. Ребята узнали новые факты о гербе, гимне и флаге страны. В детском оздоровительном лагере "Сергиевские минеральные воды" в поселке Серноводск Сергиевского района вожатый, историк Виталий Старостин рассказал историю появления герба и флага России, об авторе гимна, какие гимны были в разные исторические эпохи у нашей Родины.