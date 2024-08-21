Водителя из Самарской области осудили за пьяное ДТП с погибшим пассажиром

Кинельский районный суд Самарской области вынес приговор автомобилисту, устроившему смертельное ДТП. Об этом сообщает региональная прокуратура.

14 февраля 2024 г. 28-летний водитель Lada Largus двигался со стороны с. Алакаевка в направлении с. Чубовка. Он превысил скорость, и автомобиль занесло на встречную полосу. В итоге Largus столкнулся с грузовиком Scania. 22-летний житель пассажир легковушки скончался на месте.

Как выяснилось, водитель Lada был в состоянии наркотического опьянения.

Суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы в колонии-поселении. Также его на два года лишили водительских прав.