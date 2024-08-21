Водителя из Самарской области осудили за пьяное ДТП с погибшим пассажиром

Кинельский районный суд Самарской области вынес приговор автомобилисту, устроившему смертельное ДТП. Об этом сообщает региональная прокуратура.
14 февраля 2024 г. 28-летний водитель Lada Largus двигался со стороны с. Алакаевка в направлении с. Чубовка. Он превысил скорость, и автомобиль занесло на встречную полосу. В итоге Largus столкнулся с грузовиком Scania. 22-летний житель пассажир легковушки скончался на месте.
Как выяснилось, водитель Lada был в состоянии наркотического опьянения.
Суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы в колонии-поселении. Также его на два года лишили водительских прав.
Последние комментарии
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.