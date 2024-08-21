Энергетики "Т Плюс" провели урок безопасности тепла в лагере "Звездный"

Специалисты Самарского филиала "Т Плюс" рассказали юным отдыхающим МУП пансионат "Звездный" (Тольятти) о важности соблюдения правил безопасности вблизи энергетических объектов. Этим мероприятием энергетики завершили серию летних уроков, проходивших в рамках межрегиональных проектов "Безопасность тепла" и "Экология".
В анимационную программу вошла эстафета, в которой главную "опасность" представляли импровизированные крышки люков теплокамер, сборка гигантских тематических пазлов с полезными советами, а также энергетический танцевальный флэшмоб. По завершении урока все его участники получили полезные подарки от теплоэнергетиков.
"Благодаря данным проектам мы напоминаем взрослым и детям о важных правилах, которые жизненно необходимо соблюдать вблизи тепловых сетей, мест проведения ремонтных работ и прочих энергообъектов. Уверена, эта информация позволила ребятам избежать травм и неприятных ситуаций этим летом", — отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в г. Самаре Ольга Воробьева.
Напомним, что за 2023–2024 годы специалисты Самарского филиала "Т Плюс" провели 18 уроков безопасности тепла в школах и детских лагерях для более чем 600 юных жителей региона.
Последние комментарии
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!