Энергетики "Т Плюс" провели урок безопасности тепла в лагере "Звездный"

Специалисты Самарского филиала "Т Плюс" рассказали юным отдыхающим МУП пансионат "Звездный" (Тольятти) о важности соблюдения правил безопасности вблизи энергетических объектов. Этим мероприятием энергетики завершили серию летних уроков, проходивших в рамках межрегиональных проектов "Безопасность тепла" и "Экология".

В анимационную программу вошла эстафета, в которой главную "опасность" представляли импровизированные крышки люков теплокамер, сборка гигантских тематических пазлов с полезными советами, а также энергетический танцевальный флэшмоб. По завершении урока все его участники получили полезные подарки от теплоэнергетиков.

"Благодаря данным проектам мы напоминаем взрослым и детям о важных правилах, которые жизненно необходимо соблюдать вблизи тепловых сетей, мест проведения ремонтных работ и прочих энергообъектов. Уверена, эта информация позволила ребятам избежать травм и неприятных ситуаций этим летом", — отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в г. Самаре Ольга Воробьева.

Напомним, что за 2023–2024 годы специалисты Самарского филиала "Т Плюс" провели 18 уроков безопасности тепла в школах и детских лагерях для более чем 600 юных жителей региона.