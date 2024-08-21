И мама, и предприниматель: самарчанка развивает швейную студию с господдержкой

Начинающая предпринимательница из Самары Влада Власова развивает собственную швейную студию, в которой передает свой опыт юным мастерицам.

Такой проект был ее детской мечтой — полтора года назад самарчанка решилась на старт в предпринимательстве. Сегодня в небольшой студии сегодня занимаются девочки от 7 до 14 лет. Они учатся работать со швейной машинкой, осваивают изготовление простых аксессуаров: косметичек, масок для сна, украшений для интерьера. В группах всего по четыре человека — чтобы была возможность уделить внимание каждой ученице.

"У нас с воспитанницами еще много идей, как совершенствовать своё мастерство — рассказывает о планах владелица студии — мы думаем о сотрудничестве с другими мастерами и организациями. Например, хочу научить девочек, как давать вторую жизнь старым вещам; как не просто создавать изделия, а уметь красиво их упаковать и презентовать", — подчеркивает Влада Власова.

Но чтобы о студии говорили и приходили брать уроки, необходимо развивать один из самых действенных инструментов продвижения — социальные сети. Это направление для бизнес-леди оказалось новым, и здесь помогла программа областного Минэкономразвития.

"Я обратилась в центр "Мой бизнес", и меня включили в образовательную программу, где с нами начали работать над ребрендингом соцсетей: провели несколько лекций, где рассказали, как качественно вести страничку в соцсетях; мы работали с дизайнером над логотипом; также нам с детьми устроили фотосессию — теперь эти фотографии оживляют и украшают наши странички в социальных сетях", — рассказывает Влада Власова.

Глава региона Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что в Самарской области работают очень талантливые предприниматели. "У нас достаточно большой сектор малого и среднего бизнеса, много вас — предпринимателей, которые хотят свои знания, талант, креативные наработки применять в создании новых продуктов", — отмечал он на встрече с бизнес-сообществом.

Сегодня по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" для новичков в бизнесе действуют инструменты поддержки по самым разным направлениям: образовательные, финансовые, маркетинговые, имущественные, услуги по продвижению.

"Для людей, у которых есть идея, есть проект и они готовы его развивать, работают центры "Мой бизнес". Такие площадки работают в каждом городском округе. Начинающим и действующим предпринимателям здесь помогут подобрать инструменты под задачи и потребности их проектов", — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Будучи еще и дважды мамой, Влада Власова решила подать заявку на участие в федеральной образовательной программе для женщин "Мама-предприниматель". Ежегодно этот проект помогает начинающим бизнес-леди успешно стартовать и развить свой бизнес.

Участницы проходят интенсивное обучение, под руководством кураторов упаковывают свои идеи в полноценные бизнес-планы и получают возможность презентовать их и получить рекомендации экспертов. Главный приз — грант в размере 100 тысяч рублей на развитие своего дела.

В Самарской области программа пройдет в сентябре. Заявки на участие принимаются до 10 сентября на сайте мамапредприниматель.рф.

Обучение пройдет в двух городах: в Самаре с 23 по 26 сентября, в Тольятти — с 16 по 19 сентября. Региональный финал состоится 30 сентября в Самаре. Победительница также сможет побороться за 1 млн рублей в федеральном этапе программы.

Организаторы: Минэкономразвития России. Оператор: АНО "Мой бизнес — мои возможности". Соорганизаторы: Фонд "Наше будущее", Корпорация МСП. Генеральный партнер: компания Wildberries. Банк-партнер: СБЕР. Партнеры проекта: Союз женщин России, компания VK.