Хорватский защитник Доминик Ороз перейдет в "Крылья Советов"

"Крылья Советов" достигли соглашения о переходе хорватского центрального защитника Доминика Ороза, сообщает championat.com. 23-летний игрок пополнит самарскую команду в качестве свободного агента.

Как сообщил изданию источник, знакомый с ситуацией, в ближайшее время Ороз пройдёт медосмотр в Москве и подпишет контракт с "Крыльями".

Уроженец Вены Ороз имеет гражданства Австрии и Хорватии. Привлекался в юношеские сборные Хорватии.

Его последним клубом был нидерландский "Витесс", который Доминик покинул летом 2024 года. В 2023 г. Ороз выиграл Кубок Австрии в составе "Штурма" из Граца. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 400 тыс. евро.