Хорватский защитник Доминик Ороз перейдет в "Крылья Советов"

"Крылья Советов" достигли соглашения о переходе хорватского центрального защитника Доминика Ороза, сообщает championat.com. 23-летний игрок пополнит самарскую команду в качестве свободного агента.
Как сообщил изданию источник, знакомый с ситуацией, в ближайшее время Ороз пройдёт медосмотр в Москве и подпишет контракт с "Крыльями".
Уроженец Вены Ороз имеет гражданства Австрии и Хорватии. Привлекался в юношеские сборные Хорватии.
Его последним клубом был нидерландский "Витесс", который Доминик покинул летом 2024 года. В 2023 г. Ороз выиграл Кубок Австрии в составе "Штурма" из Граца. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 400 тыс. евро.
Последние комментарии
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!