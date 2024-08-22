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Экология Общество

"Тольяттиазот" присоединился к всероссийской экологической акции

ТОЛЬЯТТИ. 22 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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"Тольяттиазот" принял участие во всероссийской экологической акции "Особенности национальной уборки". Масштабное мероприятие, приуроченное ко Дню государственного флага РФ, состоялось на территории "Паркового комплекса истории техники им. К.Г. Сахарова".

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Концепция проекта, организованного фондом поддержки и развития экологических инициатив "Компас", направлена на укрепление чувства ответственности в сфере охраны окружающей среды. Его участниками стали жители Тольятти, представители крупных промышленных предприятий города и органов власти. Программа акции включала в себя уборку комплекса и реконструкцию экспонатов музея.

Представители совета молодежи и дети сотрудников ТОАЗа проводили реставрационные работы на объектах железнодорожной техники, недавно переданных компанией в "Парковый комплекс". Процесс восстановления снегоочистителя и подъемно-рихтовочной машины включал в себя подготовку поверхности и покраску раритетных устройств.

В рамках проведения акции было организовано выступление местных вокальных коллективов и исполнителей бардовской песни, для участников мероприятия работала полевая кухня.

"Экологическое просвещение является одним из приоритетных направлений деятельности "Тольяттиазота". Сотрудники компании на собственном примере демонстрируют экоответственность, участвуя в тематических акциях и поддерживая принципы бережного отношения к природе. Охрана окружающей среды неразрывно связана с историческим наследием. Знаковое для нашего города место пополнилось экспонатами ТОАЗа, а после реставрационных работ стало полноценной частью экскурсионной программы для посетителей", — прокомментировал начальник центра подготовки и повышения квалификации кадров АО "ТОАЗ".

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