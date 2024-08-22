"Тольяттиазот" присоединился к всероссийской экологической акции

"Тольяттиазот" принял участие во всероссийской экологической акции "Особенности национальной уборки". Масштабное мероприятие, приуроченное ко Дню государственного флага РФ, состоялось на территории "Паркового комплекса истории техники им. К.Г. Сахарова".

Концепция проекта, организованного фондом поддержки и развития экологических инициатив "Компас", направлена на укрепление чувства ответственности в сфере охраны окружающей среды. Его участниками стали жители Тольятти, представители крупных промышленных предприятий города и органов власти. Программа акции включала в себя уборку комплекса и реконструкцию экспонатов музея.

Представители совета молодежи и дети сотрудников ТОАЗа проводили реставрационные работы на объектах железнодорожной техники, недавно переданных компанией в "Парковый комплекс". Процесс восстановления снегоочистителя и подъемно-рихтовочной машины включал в себя подготовку поверхности и покраску раритетных устройств.

В рамках проведения акции было организовано выступление местных вокальных коллективов и исполнителей бардовской песни, для участников мероприятия работала полевая кухня.

"Экологическое просвещение является одним из приоритетных направлений деятельности "Тольяттиазота". Сотрудники компании на собственном примере демонстрируют экоответственность, участвуя в тематических акциях и поддерживая принципы бережного отношения к природе. Охрана окружающей среды неразрывно связана с историческим наследием. Знаковое для нашего города место пополнилось экспонатами ТОАЗа, а после реставрационных работ стало полноценной частью экскурсионной программы для посетителей", — прокомментировал начальник центра подготовки и повышения квалификации кадров АО "ТОАЗ".