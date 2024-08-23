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Футбол Спорт

Матч "Крыльев Советов" и "Пари НН" будет судить Михаил Черемных

САМАРА. 23 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Матч шестого тура МИР РПЛ 2024/25 "Крылья Советов" — "Пари НН" будет судить бригада арбитров во главе с Михаилом Черемных, сообщает пресс-служба самарского клуба.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

Помощники судьи — Адлан Хатуев, Алексей Ермилов; резервный судья — Анатолий Жабченко; VAR — Артём Любимов; AVAR — Алексей Амелин; инспектор — Алексей Резников; делегат — Ильдар Зарипов.

Матчи с участием "Крыльев Советов" Михаил Черемных обслуживал только в качестве резервного арбитра.

"Крылья Советов" сыграют с "Пари НН" в воскресенье, 25 августа, на "Солидарность Самара Арене". Начало матча в 16:00.

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Поддерживаю и болею!

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

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УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

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