Матч "Крыльев Советов" и "Пари НН" будет судить Михаил Черемных

Матч шестого тура МИР РПЛ 2024/25 "Крылья Советов" — "Пари НН" будет судить бригада арбитров во главе с Михаилом Черемных, сообщает пресс-служба самарского клуба.
Помощники судьи — Адлан Хатуев, Алексей Ермилов; резервный судья — Анатолий Жабченко; VAR — Артём Любимов; AVAR — Алексей Амелин; инспектор — Алексей Резников; делегат — Ильдар Зарипов.
Матчи с участием "Крыльев Советов" Михаил Черемных обслуживал только в качестве резервного арбитра.
"Крылья Советов" сыграют с "Пари НН" в воскресенье, 25 августа, на "Солидарность Самара Арене". Начало матча в 16:00.
Последние комментарии
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!