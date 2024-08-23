Матч "Крыльев Советов" и "Пари НН" будет судить Михаил Черемных

Матч шестого тура МИР РПЛ 2024/25 "Крылья Советов" — "Пари НН" будет судить бригада арбитров во главе с Михаилом Черемных, сообщает пресс-служба самарского клуба.

Помощники судьи — Адлан Хатуев, Алексей Ермилов; резервный судья — Анатолий Жабченко; VAR — Артём Любимов; AVAR — Алексей Амелин; инспектор — Алексей Резников; делегат — Ильдар Зарипов.

Матчи с участием "Крыльев Советов" Михаил Черемных обслуживал только в качестве резервного арбитра.

"Крылья Советов" сыграют с "Пари НН" в воскресенье, 25 августа, на "Солидарность Самара Арене". Начало матча в 16:00.