Страховой Дом ВСК выступил партнером Кубка Игоря Акинфеева-2024

ВСК стал партнером традиционного детского турнира по футболу "Кубок Игоря Акинфеева", который в 6-й раз прошел в Химках с 18 по 21 августа.

В футбольном турнире приняли участие команды лучших футбольных академий России, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана в возрастной категории 11-12 лет.

Кроме классического футбольного турнира участники соревновались в новых футбольных форматах, разработанных Игорем Акинфеевым и его фондом "Страна Футбола": киперболе, где победитель определяется в серии пенальти и кипербатлах — специальных поединках среди вратарей.

Страховой Дом ВСК учредил специальные номинации турнира: "Лучший вратарь", "Лучший защитник" и "Лучшая командная защита".

По результатам состязаний Игорь Акинфеев вручил специальный приз от Страхового Дома ВСК лучшему вратарю Александру Лебзикову ("Локомотив", г. Москва).

В номинации "Лучший защитник турнира" спецприз получил Иван Домнин ("Локомотив", г. Москва), а команда "Локомотив" получила награду от ВСК за лучшую командную защиту. Также страховая компания наградила памятными подарками команду "Динамо" (г. Минск) — обладателя Кубка Кипербола.

"В этом году турнир подтвердил свой международный статус, и мы надеемся, что он будет расти и собирать все больше регионов и стран-участниц. Турнир направлен на развитие детско-юношеского футбола, в том числе на продвижение нового уникального и увлекательного футбольного формата — кипербол. Мы видим в этом формате перспективу и возможность вовлечь в футбол еще больше ребят.

Во многом футбольные состязания состоялись благодаря поддержке наших партнеров, в их числе Страховой Дом ВСК. ВСК — социально активная компания, поддерживающая общественные инициативы, в том числе от Фонда "Страна Футбола", при помощи которого проводится наш турнир. Поддерживая юных футболистов, компания вносит свой вклад в развитие детско-юношеского спорта в целом", — отметил Игорь Акинфеев.