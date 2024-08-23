Мошенники выманили у доверчивого учителя из Тольятти более 2 млн рублей

В Тольятти возбудили уголовное дело из-за телефонного мошенничества, жертвой которого стал 63-летний учитель. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Мужчине звонили фальшивые сотрудники Центрального банка и правоохранители. Они убедили потерпевшего, что с его счета кто-то пытается перевести деньги в экстремистскую организацию. Также звонившие уверяли, что, чтобы спасти сбережения и при этом погасить открытый мошенниками кредитный счет, нужно перевести средства на "безопасный счет".
В итоге тольяттинец взял кредиты в разных банках и перевел все свои деньги — более 2 млн руб. злоумышленникам. Когда средства списали, а звонки прекратились, мужчина начал подозревать обман.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек