Мошенники выманили у доверчивого учителя из Тольятти более 2 млн рублей

В Тольятти возбудили уголовное дело из-за телефонного мошенничества, жертвой которого стал 63-летний учитель. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Мужчине звонили фальшивые сотрудники Центрального банка и правоохранители. Они убедили потерпевшего, что с его счета кто-то пытается перевести деньги в экстремистскую организацию. Также звонившие уверяли, что, чтобы спасти сбережения и при этом погасить открытый мошенниками кредитный счет, нужно перевести средства на "безопасный счет".

В итоге тольяттинец взял кредиты в разных банках и перевел все свои деньги — более 2 млн руб. злоумышленникам. Когда средства списали, а звонки прекратились, мужчина начал подозревать обман.