Самарские предприниматели узнают о тенденциях корпоративной культуры и управления командами в 2024 году

29 августа Региональный центр инноваций StartupSamara и Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области приглашают предпринимателей присоединиться к бесплатному вебинару на тему: "Корпоративная культура будущего: как создать команду мечты в 2024 году".
В мире, который постоянно меняется, успех компании зависит не только от технологий и стратегий, но и от того, как сплочена и мотивирована команда вокруг продукта или услуги, которую оказывает бизнес. Корпоративная культура — это не просто набор ценностей, а реальный инструмент, который помогает вдохновлять сотрудников, достигать вместе с ними общих целей компании.
Участники встречи обсудят корпоративную культуру как инструмент управления эффективностью и вовлеченностью сотрудников, рассмотрят, из каких элементов корпоративная культура состоит. Практические советы и стратегии, которые помогут создать сильную команду профессионалов, даст эксперт вебинара, ментор в управлении бизнесом, командами и личной эффективностью Кристина Самсонова. Кристина — основатель & СЕО BIZ INSIDE.Консалтинг и BIZ INSIDE.Academy, работает с собственниками бизнеса на разных уровнях: от мышления до выстраивания операционных процессов.
Участие во встрече будет полезно основателям стартапов, которые хотят с самого начала заложить правильные основы для роста и успеха своей команды, руководителей и менеджеров компаний, желающих поднять эффективность и мотивацию своих сотрудников на новый уровень, и HR-специалистов, которые работают над развитием корпоративной культуры в компаниях.
Для бесплатного участия в образовательном вебинаре необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Мероприятие организовано Региональным центром инноваций StartupSamara по заказу министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. Условия для развития бизнеса в Самарской области создаются в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".
Последние комментарии
Рядом с онкоцентром жить бы не стала ни за какие коврижки. Место с очень тяжелой энергетикой.
Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.
Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.
Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.
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