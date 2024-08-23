Самарские предприниматели узнают о тенденциях корпоративной культуры и управления командами в 2024 году

29 августа Региональный центр инноваций StartupSamara и Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области приглашают предпринимателей присоединиться к бесплатному вебинару на тему: "Корпоративная культура будущего: как создать команду мечты в 2024 году".

В мире, который постоянно меняется, успех компании зависит не только от технологий и стратегий, но и от того, как сплочена и мотивирована команда вокруг продукта или услуги, которую оказывает бизнес. Корпоративная культура — это не просто набор ценностей, а реальный инструмент, который помогает вдохновлять сотрудников, достигать вместе с ними общих целей компании.

Участники встречи обсудят корпоративную культуру как инструмент управления эффективностью и вовлеченностью сотрудников, рассмотрят, из каких элементов корпоративная культура состоит. Практические советы и стратегии, которые помогут создать сильную команду профессионалов, даст эксперт вебинара, ментор в управлении бизнесом, командами и личной эффективностью Кристина Самсонова. Кристина — основатель & СЕО BIZ INSIDE.Консалтинг и BIZ INSIDE.Academy, работает с собственниками бизнеса на разных уровнях: от мышления до выстраивания операционных процессов.

Участие во встрече будет полезно основателям стартапов, которые хотят с самого начала заложить правильные основы для роста и успеха своей команды, руководителей и менеджеров компаний, желающих поднять эффективность и мотивацию своих сотрудников на новый уровень, и HR-специалистов, которые работают над развитием корпоративной культуры в компаниях.

Для бесплатного участия в образовательном вебинаре необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Мероприятие организовано Региональным центром инноваций StartupSamara по заказу министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. Условия для развития бизнеса в Самарской области создаются в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".