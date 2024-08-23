В Самарской области установят проекционные пешеходные переходы

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика для установки технических средств организации дорожного движения для повышения уровня безопасности. Стоимость контракта установили в размере 35 млн рублей.

Как указано в документах закупки, речь идет об установке новых светофоров, пешеходных вызывных устройств, знаков "Пешеходный переход", видеокамер и дорожных контроллеров.

Также подрядчик должен будет поставить программно-аппаратные комплексы автоматического сбора статистических данных и ситуационной аналитики для определения интенсивности и плотности транспортного потока, средней скорости машин и расстояния между ними.

В рамках этой закупки также планируется установка проекционных пешеходных переходов. Правда, места их расположения в документах не указаны.

Выбрать подрядчика планируют в начале сентября. Справиться с работой он должен будет до 30 ноября 2024 года.

Проекционные пешеходные переходы уже устанавливали в Самаре в 2021 году — на Московском шоссе. Проекционная разметка является альтернативной и дополняет традиционную, выполненную термопластичными материалами. Оборудование создает яркий световой коридор с помощью светодиодных проекторов с цветными фильтрами, которые проецируют на дорогу изображение бело-желтой разметки. Пешеходы окрашиваются желто-белыми полосами и становятся заметнее.