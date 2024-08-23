В Самарской области установят проекционные пешеходные переходы

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика для установки технических средств организации дорожного движения для повышения уровня безопасности. Стоимость контракта установили в размере 35 млн рублей.
Как указано в документах закупки, речь идет об установке новых светофоров, пешеходных вызывных устройств, знаков "Пешеходный переход", видеокамер и дорожных контроллеров.
Также подрядчик должен будет поставить программно-аппаратные комплексы автоматического сбора статистических данных и ситуационной аналитики для определения интенсивности и плотности транспортного потока, средней скорости машин и расстояния между ними.
В рамках этой закупки также планируется установка проекционных пешеходных переходов. Правда, места их расположения в документах не указаны.
Выбрать подрядчика планируют в начале сентября. Справиться с работой он должен будет до 30 ноября 2024 года.
Проекционные пешеходные переходы уже устанавливали в Самаре в 2021 году — на Московском шоссе. Проекционная разметка является альтернативной и дополняет традиционную, выполненную термопластичными материалами. Оборудование создает яркий световой коридор с помощью светодиодных проекторов с цветными фильтрами, которые проецируют на дорогу изображение бело-желтой разметки. Пешеходы окрашиваются желто-белыми полосами и становятся заметнее.
Последние комментарии
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!
Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.
Слава Богу не матрёшки!
Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться
интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.