Выпускницы программы "Мама-предприниматель" оценили эффект от обучения

Участницы федеральной образовательной программы "Мама-предприниматель" обсудили эффективность от образовательной части проекта на круглом столе, который прошел в четверг, 22 августа в Самаре.
Федеральная программа "Мама-предприниматель" — проект для женщин с детьми, которые хотят реализовать свою бизнес-идею. Здесь они получают знания об основах предпринимательской деятельности, учатся составлению бизнес-планов, презентации проектов перед экспертной комиссией.
В обсуждении приняли участие выпускницы проекта прошлых лет, которые поделились своим опытом прохождения образовательной программы.
"Я пришла на проект в 2021 году как участница, там я получила все необходимые знания, чтобы мой бизнес стал востребованным и приносящим прибыль. В этом году я уже выступаю как наставник, и хочу поделиться с начинающими бизнес-леди теми инструментами, которые помогли мне развить свое дело", — рассказала Юлия Романеева, основатель "Школы лояльности", эксперт региональных и федеральных этапов программы "Мама-предприниматель".
Заявки могут подавать женщины в декретном отпуске, с несовершеннолетними детьми. К участию в проекте приглашаются начинающие предпринимательницы, чей бизнес существует не более 1 года. Открыта дорога и для тех, кто еще не зарегистрировал свой бизнес, а имеет лишь идею и ищет шанс воплотить её в жизнь.
"На тот момент у меня была лишь идея, я только получила образование как коррекционный педагог, и хотелось двигаться в этом направлении. На проекте мне, буквально по крупицам, помогли собрать бизнес-план, который я успешно реализовала и моей студии развития детей "НейроУмка" уже год. И я не планирую останавливаться на достигнутом", — подчеркнула финалистка проекта "Мама-предприниматель" 2023 года Виктория Седашева.
В Самарской области программу "Мама-предприниматель" реализует областное минэкономразвития и центр "Мой бизнес".
"Ежегодно на площадке программы объединяются участницы из разных уголков Самарской области. Вместе с наставниками они учатся, получают ценные знания и рекомендации от более опытных коллег, обмениваются контактами, объединяются для реализации совместных проектов. Все вместе это дает уверенную основу для старта в предпринимательстве", — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Программа реализуется, благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство". Победительница регионального этапа получит грант в размере 100 тысяч рублей на реализацию своей бизнес-идеи. Кроме того, она получит возможность представить регион на федеральном этапе, где сможет побороться за приз — 1 миллион рублей. Однако, главное, что вынесут участницы из данного проекта — знания.
"Для участниц запланирован образовательный курс по основам ведения предпринимательской деятельности. Мы приглашаем ярких, опытных спикеров, тренеров — все они действующие мамы и предприниматели. Мы даём всю необходимую информацию по мерам господдержки, экономике проекта, вовлечению клиентов, правильной сегментации аудитории. Самая большая ценность: на выходе участницы получают дорожную карту своего проекта", — отметила куратор программы "Мама-предприниматель" в Самарской области, руководитель консультационного блока центров "Мой бизнес" Екатерина Алмакова.
В Самарской области программа пройдет в сентябре. Заявки на участие принимаются до 10 сентября на сайте мамапредприниматель.рф.
Обучение пройдет в двух городах: в Самаре с 23 по 26 сентября, в Тольятти — с 16 по 19 сентября. Региональный финал состоится 30 сентября в Самаре.
Организаторы: Минэкономразвития России. Оператор: АНО "Мой бизнес — мои возможности". Соорганизаторы: Фонд "Наше будущее", Корпорация МСП. Генеральный партнер: компания Wildberries. Банк-партнер: СБЕР. Партнеры проекта: Союз женщин России, компания VK.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?