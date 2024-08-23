Выпускницы программы "Мама-предприниматель" оценили эффект от обучения

Участницы федеральной образовательной программы "Мама-предприниматель" обсудили эффективность от образовательной части проекта на круглом столе, который прошел в четверг, 22 августа в Самаре.

Федеральная программа "Мама-предприниматель" — проект для женщин с детьми, которые хотят реализовать свою бизнес-идею. Здесь они получают знания об основах предпринимательской деятельности, учатся составлению бизнес-планов, презентации проектов перед экспертной комиссией.

В обсуждении приняли участие выпускницы проекта прошлых лет, которые поделились своим опытом прохождения образовательной программы.

"Я пришла на проект в 2021 году как участница, там я получила все необходимые знания, чтобы мой бизнес стал востребованным и приносящим прибыль. В этом году я уже выступаю как наставник, и хочу поделиться с начинающими бизнес-леди теми инструментами, которые помогли мне развить свое дело", — рассказала Юлия Романеева, основатель "Школы лояльности", эксперт региональных и федеральных этапов программы "Мама-предприниматель".

Заявки могут подавать женщины в декретном отпуске, с несовершеннолетними детьми. К участию в проекте приглашаются начинающие предпринимательницы, чей бизнес существует не более 1 года. Открыта дорога и для тех, кто еще не зарегистрировал свой бизнес, а имеет лишь идею и ищет шанс воплотить её в жизнь.

"На тот момент у меня была лишь идея, я только получила образование как коррекционный педагог, и хотелось двигаться в этом направлении. На проекте мне, буквально по крупицам, помогли собрать бизнес-план, который я успешно реализовала и моей студии развития детей "НейроУмка" уже год. И я не планирую останавливаться на достигнутом", — подчеркнула финалистка проекта "Мама-предприниматель" 2023 года Виктория Седашева.

В Самарской области программу "Мама-предприниматель" реализует областное минэкономразвития и центр "Мой бизнес".

"Ежегодно на площадке программы объединяются участницы из разных уголков Самарской области. Вместе с наставниками они учатся, получают ценные знания и рекомендации от более опытных коллег, обмениваются контактами, объединяются для реализации совместных проектов. Все вместе это дает уверенную основу для старта в предпринимательстве", — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Программа реализуется, благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство". Победительница регионального этапа получит грант в размере 100 тысяч рублей на реализацию своей бизнес-идеи. Кроме того, она получит возможность представить регион на федеральном этапе, где сможет побороться за приз — 1 миллион рублей. Однако, главное, что вынесут участницы из данного проекта — знания.

"Для участниц запланирован образовательный курс по основам ведения предпринимательской деятельности. Мы приглашаем ярких, опытных спикеров, тренеров — все они действующие мамы и предприниматели. Мы даём всю необходимую информацию по мерам господдержки, экономике проекта, вовлечению клиентов, правильной сегментации аудитории. Самая большая ценность: на выходе участницы получают дорожную карту своего проекта", — отметила куратор программы "Мама-предприниматель" в Самарской области, руководитель консультационного блока центров "Мой бизнес" Екатерина Алмакова.

В Самарской области программа пройдет в сентябре. Заявки на участие принимаются до 10 сентября на сайте мамапредприниматель.рф.

Обучение пройдет в двух городах: в Самаре с 23 по 26 сентября, в Тольятти — с 16 по 19 сентября. Региональный финал состоится 30 сентября в Самаре.

Организаторы: Минэкономразвития России. Оператор: АНО "Мой бизнес — мои возможности". Соорганизаторы: Фонд "Наше будущее", Корпорация МСП. Генеральный партнер: компания Wildberries. Банк-партнер: СБЕР. Партнеры проекта: Союз женщин России, компания VK.