Самарца осудили за мошенничество с автомобильной страховкой

В Кинельском районе Самарской области суд рассмотрел уголовное дело 29-летнего самарца, обвиняемого в страховом мошенничестве. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В октябре 2023 г. мужчина на Toyota Camry врезался в металлическое ограждение. Позже он инсценировал ДТП с другим автомобилем, чтобы получить компенсацию, и обратился в страховую компанию. Автомобилист рассчитывал на 400 тыс. рублей.

В итоге получить деньги так и не вышло — компания заподозрила обман и обратилась в полицию.

Мужчина полностью признал вину. Суд назначил ему 10 месяцев ограничения свободы.