Самарца осудили за мошенничество с автомобильной страховкой

В Кинельском районе Самарской области суд рассмотрел уголовное дело 29-летнего самарца, обвиняемого в страховом мошенничестве. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В октябре 2023 г. мужчина на Toyota Camry врезался в металлическое ограждение. Позже он инсценировал ДТП с другим автомобилем, чтобы получить компенсацию, и обратился в страховую компанию. Автомобилист рассчитывал на 400 тыс. рублей.
В итоге получить деньги так и не вышло — компания заподозрила обман и обратилась в полицию.
Мужчина полностью признал вину. Суд назначил ему 10 месяцев ограничения свободы.
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