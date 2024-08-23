Нерадивую мать из Самарской области осудили за мошенничество с социальными выплатами

Красноярский районный суд Самарской области вынес приговор местной жительнице, которую признали виновной в мошенничестве при получении выплат. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Женщина, не проживавшая со своей дочерью, подала заявление на получение ежемесячного пособия. В результате ей незаконно выплатили более 108 тыс. рублей.
Суд назначил обвиняемой штраф 10 тыс. рублей.
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вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
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