Жительница Самарской области обокрала спящего приятеля и скрылась в соседнем регионе

Исаклинский районный суд Самарской области вынес приговор местной жительнице, которую обвиняли в краже телефона и денег с банковского счета. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Потерпевший — 68-летний мужчина выпивал с подругой, уснул, а когда проснулся, обнаружил, что пропал его мобильник, в чехле которого лежала банковская карта и листок пин-кодом. Он сразу позвонил в банк, чтобы заблокировать карту, но там сказали, что с его счета уже успели снять 15 тыс. рублей.
Полицейские посмотрели запись с камеры банкомата, где снимали деньги. Оказалось, что это сделала та самая знакомая потерпевшего. Женщину нашли в соседней области. Она признала вину и рассказала, что во время застолья заметила в чехле телефона карту и ПИН-код и решила воспользоваться этим, когда мужчина заснул.
Суд назначил женщине штраф 30 тыс. рублей.
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