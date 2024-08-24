В Тольятти разыскали водителя УАЗа, катавшегося по "встречке"

Полицейские разыскали водителя внедорожника, прокатившегося по встречной полосе в Тольятти. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Ранее в интернете появилось видео, на котором УАЗ "Патриот" объезжает пробку по встречной полосе на ул. Ульяны Громовой.
Автомобилиста вычислили. В отношении 31-летнего нарушителя составили административный материал. Теперь ему грозит штраф 5 тыс. руб. или лишение водительских прав.
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Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?