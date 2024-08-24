16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Акрон" разгромно проиграл ЦСКА — 0:4 Страховой Дом ВСК выступил партнером Кубка Игоря Акинфеева-2024 Матч "Крыльев Советов" и "Пари НН" будет судить Михаил Черемных Хорватский защитник Доминик Ороз перейдет в "Крылья Советов" Стефан Лончар: "Я знал, что это очень сильная лига, которую можно рассматривать как трамплин"

Футбол Спорт

"Акрон" разгромно проиграл ЦСКА — 0:4

САМАРА. 24 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 62
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 24 августа, в Москве в шестом туре РПЛ тольяттинский "Акрон" уступил ЦСКА — 0:4.

В стартовом составе "красно-черных" произошло одно изменение, вместо Ивана Тимошенко вышел Жилсон Беншимол.

Уже на 14 минуте "армейцы" могли открыть счет. После долгой атаки у ворот Волкова мяч отскочил Облякову, который убрал двух игроков "Акрона" и пробил в перекладину.

В начале второго тайма гол с передачи Аббоса Файзуллаева забил Тамерлан Мусаев. На 60 минуте "армейцы" разыграли хорошую комбинацию: Файзуллаев навесил в штрафную, где Мусаев сделал скидку на Давилу, который отдал на пустые Облякову — 0:2. На 82 минуте ЦСКА забил третий мяч, на этот раз отличился Мойзес. Точку в матче поставил Иван Обляков, капитан "Акрона" Савичев сыграл рукой в штрафной, и арбитр поставил пенальти — 0:4.

Следующий матч тольяттинцы проведут 27 августа в Самаре в рамках Кубка России. Соперником станет "Зенит".

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1