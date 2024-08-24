"Акрон" разгромно проиграл ЦСКА — 0:4

В субботу, 24 августа, в Москве в шестом туре РПЛ тольяттинский "Акрон" уступил ЦСКА — 0:4.
В стартовом составе "красно-черных" произошло одно изменение, вместо Ивана Тимошенко вышел Жилсон Беншимол.
Уже на 14 минуте "армейцы" могли открыть счет. После долгой атаки у ворот Волкова мяч отскочил Облякову, который убрал двух игроков "Акрона" и пробил в перекладину.
В начале второго тайма гол с передачи Аббоса Файзуллаева забил Тамерлан Мусаев. На 60 минуте "армейцы" разыграли хорошую комбинацию: Файзуллаев навесил в штрафную, где Мусаев сделал скидку на Давилу, который отдал на пустые Облякову — 0:2. На 82 минуте ЦСКА забил третий мяч, на этот раз отличился Мойзес. Точку в матче поставил Иван Обляков, капитан "Акрона" Савичев сыграл рукой в штрафной, и арбитр поставил пенальти — 0:4.
Следующий матч тольяттинцы проведут 27 августа в Самаре в рамках Кубка России. Соперником станет "Зенит".
Последние комментарии
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!