Женщине из Самарской области дали условный срок за нападение с ножом на мужа

Похвистневский районный суд Самарской области вынес приговор 35-летней местной жительнице, которую обвиняли в нанесении тяжких травм мужу. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Преступление произошло в декабре 2023 г. во время семейного застолья. В какой-то момент пара поссорилась, и женщину ударила мужа ножом в грудь.
В суде женщина признала вину. Ей назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
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