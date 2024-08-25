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Суды Происшествия

Женщине из Самарской области дали условный срок за нападение с ножом на мужа

САМАРА. 25 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Похвистневский районный суд Самарской области вынес приговор 35-летней местной жительнице, которую обвиняли в нанесении тяжких травм мужу. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Преступление произошло в декабре 2023 г. во время семейного застолья. В какой-то момент пара поссорилась, и женщину ударила мужа ножом в грудь.

В суде женщина признала вину. Ей назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

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