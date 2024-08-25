Тольяттинка получила год исправительных работ за попытку купить себе наркотики

Автозаводский районный суд Тольятти рассмотрел уголовное дело 35-летней наркозависимой местной жительницы. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В апреле 2024 г. женщину задержали на улице с пакетиком мефедрона. Задержанная рассказала, что незадолго до задержания приобрела 3 г вещества для собственного употребления.

Суд назначил тольяттинке год исправительных работ с удержанием ежемесячно 5% зарплаты в доход государства. Также в собственность государства конфисковали ее мобильный телефон.