Молодой тольяттинец пытался заработать на наркотиках и попал в колонию

Автозаводский районный суд Тольятти вынес приговор 20-летнему безработному местному жителю, которого обвиняли в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает районная прокуратура.
В сентябре 2023 г. молодой человек договорился неизвестным в мессенджере о сбыте наркотиков. 18 ноября он получил координаты тайника б-ре Орджоникидзе и забрал из него 10 свертков с метадоном. Вскоре парень попался полицейским. Он пытался убежать от них и выкинуть наркотики.
Суд приговорил тольяттинца к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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