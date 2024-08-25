Молодой тольяттинец пытался заработать на наркотиках и попал в колонию

Автозаводский районный суд Тольятти вынес приговор 20-летнему безработному местному жителю, которого обвиняли в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает районная прокуратура.

В сентябре 2023 г. молодой человек договорился неизвестным в мессенджере о сбыте наркотиков. 18 ноября он получил координаты тайника б-ре Орджоникидзе и забрал из него 10 свертков с метадоном. Вскоре парень попался полицейским. Он пытался убежать от них и выкинуть наркотики.

Суд приговорил тольяттинца к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.