Тольяттинец получил три года колонии за попытку "купить" военный билет

В Самаре вынесли приговор 22-летнему тольяттинцу, которого обвиняли в даче взятки военкому. Об этом сообщает региональное УФСБ.

В декабре 2023 г. молодой человек хотел уклониться от военной службы и попытался дать взятку в размере 150 тыс. руб. сотруднику военного комиссариата за незаконное оформление военного билета. Парня задержали и возбудили уголовное дело.

В итоге решением Самарского областного суда после рассмотрения апелляционной жалобы тольяттинцу назначили три года лишения свободы и штраф 1,5 млн рублей.