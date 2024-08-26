В Самаре вынесли приговор экс-дознавателю полиции за взятку

Суд Железнодорожного района Самары вынес приговор теперь уже бывшему старшему дознавателю полиции Виктории Новожиловой. Информация отображается на сайте суда.

Уголовное дело в отношении Новожиловой возбуждали сотрудники СУ СКР по Самарской области. Женщину подозревали в получении взятки (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, вечером 8 сентября 2022 г. подозреваемая, занимавшая должность старшего дознавателя отдела полиции, около дома на ул. Гагарина получила от местного жителя 200 тыс. рублей. Деньги предназначались содействия в назначении взяткодателю наказания, не связанного с реальным лишением свободы.

В итоге Новожилову арестовывали на время следствия. Позже дело передали на разбирательство служителям Фемиды.

"Женщина признана виновной по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ. Ей назначили два с половиной года колонии общего режима", — уточнили в пресс-службе Самарского областного суда.