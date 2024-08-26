16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре вынесли приговор экс-дознавателю полиции за взятку Людмила Тархова подала жалобу на приговор в Верховный Суд РФ В Тольятти вынесли приговор экс-руководителю департамента городского хозяйства Дело об убийстве сотрудницы самарской полиции Ирины Янковской вернулось в Советский райсуд Тольяттинцу в суде удалось снизить выплату РСА за смертельное ДТП

Суды Происшествия

В Самаре вынесли приговор экс-дознавателю полиции за взятку

САМАРА. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 340
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Суд Железнодорожного района Самары вынес приговор теперь уже бывшему старшему дознавателю полиции Виктории Новожиловой. Информация отображается на сайте суда.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области

Уголовное дело в отношении Новожиловой возбуждали сотрудники СУ СКР по Самарской области. Женщину подозревали в получении взятки (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, вечером 8 сентября 2022 г. подозреваемая, занимавшая должность старшего дознавателя отдела полиции, около дома на ул. Гагарина получила от местного жителя 200 тыс. рублей. Деньги предназначались содействия в назначении взяткодателю наказания, не связанного с реальным лишением свободы.

В итоге Новожилову арестовывали на время следствия. Позже дело передали на разбирательство служителям Фемиды.

"Женщина признана виновной по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ. Ей назначили два с половиной года колонии общего режима", — уточнили в пресс-службе Самарского областного суда.

Гид потребителя

Последние комментарии

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:54 Вадиму Егиазарову изменили условный срок на реальный

Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 15:01 Осужденные не смогли оспорить приговор за нападение на Айвара Кинжабаева

Маловато судья оценили такой беспредел...

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1