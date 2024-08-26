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Суды Происшествия

В Самаре группировка, похищавшая телефоны и геймпады, выслушала приговор

САМАРА. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре вынесен приговор участникам преступной группы, нападавшей в целях наживы на жителей Советского и Октябрьского районов города.

Советским районным судом г. Самары осуждена преступная группа лиц в составе четырех человек. Они признаны виновными по п. "а" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору), а также по совершенным в разном составе преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста), п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору), п. "а, г" ч. 2 ст. 161 УК РФ (два эпизода грабежа, группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья).

Так, наряду с иными преступлениями, ночью 28 апреля 2022 г. трое участников группы, находясь около дома № 138 по ул. Мичурина, подошли к компании молодых людей и потребовали их телефоны. Получив отказ, один из "налетчиков" нанес молодому человеку удар кулаком в лицо, чем причинил перелом челюстно-лицевой кости. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, под угрозой применения насилия молодые люди передали свои телефоны. Нападавшие с похищенным скрылись с места преступления.

Аналогичным образом ими был совершен ряд других открытых хищений, а также кража геймпадов из игрового клуба.

Суд с учетом мнения государственного обвинения признал подсудимых виновными и в зависимости от роли каждого назначил двоим участникам преступной группы наказание в виде 8,5 лет лишения свободы и 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого и общего режимов соответственно.

Двоим другим осужденным назначил наказание в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года и 3 лет принудительных работ, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области. 

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