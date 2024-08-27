Мэр Самары отказала в высотной застройке территории хлебозавода № 3

ООО "СЗ "СТРЕЛКА" получило отказ в согласовании условно разрешенного вида использования земельного участка на ул. Шоссейной. Постановление об этом подписала глава Самары Елена Лапушкина.

Участок площадью 8033 кв. м. находится на пересечении ул. Шоссейной и Главной, неподалеку от Фрунзенского моста. Там располагался хлебозавод № 3.

ООО "СЗ "Стрелка" просила мэрию согласовать многоэтажную жилую (высотную) застройку участка. Публичные слушания прошли в пользу застройщика — большинство участников поддержали проект. Однако в городской администрации эту точку зрения не разделили.

"Компании отказано на основании рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при главе города Самара в связи с отсутствием объектов социальной инфраструктуры для обслуживания планируемой жилой застройки", — указано в постановлении мэра.

Для "Стрелки" это уже вторая попытка добиться согласования проекта застройки участка. Предыдущая была в 2023 г. и также провалилась.