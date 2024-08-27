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Мэр Самары отказала в высотной застройке территории хлебозавода № 3

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "СЗ "СТРЕЛКА" получило отказ в согласовании условно разрешенного вида использования земельного участка на ул. Шоссейной. Постановление об этом подписала глава Самары Елена Лапушкина.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Участок площадью 8033 кв. м. находится на пересечении ул. Шоссейной и Главной, неподалеку от Фрунзенского моста. Там располагался хлебозавод № 3.

Самарский хлебозавод №3 был муниципальным. В 2006 г. предприятие признали банкротом. Впоследствии его продали. 

ООО "СЗ "Стрелка" просила мэрию согласовать многоэтажную жилую (высотную) застройку участка. Публичные слушания прошли в пользу застройщика — большинство участников поддержали проект. Однако в городской администрации эту точку зрения не разделили.

"Компании отказано на основании рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при главе города Самара в связи с отсутствием объектов социальной инфраструктуры для обслуживания планируемой жилой застройки", — указано в постановлении мэра.

Для "Стрелки" это уже вторая попытка добиться согласования проекта застройки участка. Предыдущая была в 2023 г. и также провалилась.

По данным ИАС Seldon.Basis, компания была создана в 2007 году. Она зарегистрирована в Самаре - на ул. Чапаевской, 144. Уставный капитал составляет 8,4 млн руб., выручка не декларируется. Учредителем компании выступает самарское АО "Стандарт", зарегистрированное по тому же адресу. Собственники "Стандарта" не указываются, директор - Наталья Алексеева, ранее выступавшая совладельцем ООО "ДОМ ОТДЫХА "ДУБКИ" вместе с Глебом Бениксеновичем Айвазяном. Глеб Айвазян также до ноября 2023 г. выступал совладельцем СЗ "Стрелка".  Директор "Стрелки" Дмитрий Макаров также возглавляет СЗ "Интеграция, СЗ "Статус", СЗ "Проект дом", СЗ "На улице Главная" и СК "Лидер". 

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