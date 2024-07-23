Стало известно, кто планирует застроить ул. Шоссейную высотками

На сайте мэрии Самары появилась информация о том, кто претендует на застройку высотками ул. Шоссейной в Куйбышевском районе.

Разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 8033 кв. метра под многоэтажную жилую (высотную) застройку просит предоставить ООО "СЗ "Стрелка".

Напомним, в настоящее время проходят общественные обсуждения по этому вопросу. Перечень информационных материалов к проекту решения будет представлен на экспозиции в холле первого этажа департамента градостроительства (ул. Галактионовская, д. 132). Экспозиция будет открыта с 23 по 30 июля включительно. За это время участники обсуждений смогут внести свои предложения и замечания по проекту.

В октябре 2023 г. мэрия Самары уже проводила аналогичные обсуждения. Тогда на застройку пустыря на перекрестке улиц Шоссейной, Западной и Главной также претендовало ООО "Специализированный застройщик "Стрелка". Однако тогда на основании отрицательных голосов членов комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки было принято решение отказать компании.

По данным ИАС Seldon.Basis, ООО "СЗ "Стрелка" было создано в 2007 году. Компания зарегистрирована в Самаре по ул. Чапаевской, 144. Уставный капитал составляет 8,4 млн руб., выручка не декларируется. Учредителем компании выступает самарское АО "Стандарт", зарегистрированное по тому же адресу. Собственники "Стандарта" не указываются, директор - Наталья Алексеева, ранее выступавшая совладельцем ООО "ДОМ ОТДЫХА "ДУБКИ" вместе с Глебом Бениксеновичем Айвазяном. Глеб Айвазян также до ноября 2023 г. выступал совладельцем СЗ "Стрелка". Директор "Стрелки" Дмитрий Макаров также возглавляет СЗ "Интеграция, СЗ "Статус", СЗ "Проект дом", СЗ "На улице Главная" и СК "Лидер".