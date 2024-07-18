16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Участок в 9 га у "Вертолетки" под застройку купила структура ГК "Вира" Самарцы обсудят, нужны ли многоэтажные высотки на ул. Шоссейной Суд запретил строительство похожего на ТЦ здания у рынка в 15 микрорайоне В Самаре вновь добиваются сокращения парковок для ЖК на Кирова В Баланс Towers уникальные sky flats с первым взносом 10%

Строительство Строительство и недвижимость

Самарцы обсудят, нужны ли многоэтажные высотки на ул. Шоссейной

САМАРА. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 116
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Мэрия Самары опубликовала постановление о проведении общественных обсуждений, связанных с застройкой ул. Шоссейной в Куйбышевском районе.

Жителям предлагают решить, нужно ли предоставлять застройщику разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 8033 кв. метра под строительство многоэтажной жилой (высотной) застройки. Обсуждения продлятся с 16 июля по  августа.

Перечень информационных материалов к проекту решения будет представлен на экспозиции в холле первого этажа департамента градостроительства (ул. Галактионовская, д. 132). Экспозиция будет открыта с 23 по 30 июля включительно. За это время участники обсуждений смогут внести свои предложения и замечания по проекту.

Напомним, в октябре 2023 года мэрия Самары уже проводила аналогичные обсуждения. Тогда на застройку пустыря площадью 8033 кв. метра на перекрестке улиц Шоссейной, Западной и Главной претендовало ООО "Специализированный застройщик "Стрелка" (владелец компании - Глеб Айвазян). Однако тогда на основании отрицательных голосов членов Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки было принято решение отказать компании.

 

Гид потребителя

Последние комментарии

Ильдар Нуреев 03 июля 2024 11:18 На месте самарского хлебозавода № 2 построят дома высотой 3-8 этажей

Ага, 3-8. 15-25 этажей в результате построят.

Анатолий Илларионов 09 апреля 2024 12:24 Компания Давидюка построит на ул. Губанова ЖК "Аура" в 27 этажей

Всё-таки какие алчные люди,что бизнес, что администрация. Губанова на этом участке узенькая улочка. Кто подумал, как будут выезжать по ней столько машин на Ново-Садовую и Солнечную? Куда пойдут дети? В какой поликлинике будт лечить детей? Всем всё пофиг. И тем, кто купит там квартиры и будет скулить, что все плохо.

ИРИНА СОКОЛОВА 24 декабря 2022 08:59 Дом полицейского управления на ул. Фрунзе отреставрируют к 2024 году

В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области

Hillary Ouatro 22 декабря 2022 12:20 Мэрия Самары одобрила застройку на ул. Фрунзе вопреки результатам слушаний

Значит слушания это фикция

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 08:54 Застройщику участков около ТЦ Metro на ул. Уральской отказали в отклонении от предельных параметров

Ну и слава богу!

Фото на сайте

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4