Самарцы обсудят, нужны ли многоэтажные высотки на ул. Шоссейной

Мэрия Самары опубликовала постановление о проведении общественных обсуждений, связанных с застройкой ул. Шоссейной в Куйбышевском районе.

Жителям предлагают решить, нужно ли предоставлять застройщику разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 8033 кв. метра под строительство многоэтажной жилой (высотной) застройки. Обсуждения продлятся с 16 июля по августа.

Перечень информационных материалов к проекту решения будет представлен на экспозиции в холле первого этажа департамента градостроительства (ул. Галактионовская, д. 132). Экспозиция будет открыта с 23 по 30 июля включительно. За это время участники обсуждений смогут внести свои предложения и замечания по проекту.

Напомним, в октябре 2023 года мэрия Самары уже проводила аналогичные обсуждения. Тогда на застройку пустыря площадью 8033 кв. метра на перекрестке улиц Шоссейной, Западной и Главной претендовало ООО "Специализированный застройщик "Стрелка" (владелец компании - Глеб Айвазян). Однако тогда на основании отрицательных голосов членов Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки было принято решение отказать компании.