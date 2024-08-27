Четыре самарских проекта стали победителями Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды

Четыре проекта от Самарской области признаны победителями IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, сообщает министерство энергетики и ЖКХ региона.

"Чапаевск, Сызрань, Отрадный, Октябрьск получили федеральные гранты на воплощение своих проектов в жизнь", — уточнили в ведомстве.

Напомним, Самарская область направила на конкурс шесть заявок:

г. о. Сызрань — благоустройство Центрального пляжа;

г. о. Чапаевск — обновление сквера у храма Сергия Радонежского;

г. о. Октябрьск — реновация парка им. Горького;

г. о. Нефтегорск — благоустройство зеленой аллеи;

г. о. Нефтегорск (с. Утевка) — строительство семейного парка "Семигорье";

г. о. Отрадный — преображение ул. Сабирзянова.

Заявки конкурса были отобраны экспертами в архитектуре, градостроительстве, экономике, социологии, охране культурного наследия и археологии. При оценке проектов учитывались качество архитектурных решений, сохранение историко-культурной и природной среды, а также использование экологичных материалов.

Результаты конкурса определила федеральная конкурсная комиссия, которую возглавляет заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Самарская область — неизменный участник Конкурса. По итогам восьми конкурсов реализовано 15 проектов-победителей, еще три будут завершены в текущем году.