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Общество

Четыре самарских проекта стали победителями Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Четыре проекта от Самарской области признаны победителями IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, сообщает министерство энергетики и ЖКХ региона.

Фото: минэнерго и ЖКХ Самарской области

"Чапаевск, Сызрань, Отрадный, Октябрьск получили федеральные гранты на воплощение своих проектов в жизнь", — уточнили в ведомстве.

Напомним, Самарская область направила на конкурс шесть заявок:

  • г. о. Сызрань — благоустройство Центрального пляжа;
  • г. о. Чапаевск — обновление сквера у храма Сергия Радонежского;
  • г. о. Октябрьск — реновация парка им. Горького;
  • г. о. Нефтегорск — благоустройство зеленой аллеи;
  • г. о. Нефтегорск (с. Утевка) —  строительство семейного парка "Семигорье";
  • г. о. Отрадный — преображение ул. Сабирзянова.

Заявки конкурса были отобраны экспертами в архитектуре, градостроительстве, экономике, социологии, охране культурного наследия и археологии. При оценке проектов учитывались качество архитектурных решений, сохранение историко-культурной и природной среды, а также использование экологичных материалов.

Результаты конкурса определила федеральная конкурсная комиссия, которую возглавляет заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Самарская область — неизменный участник Конкурса. По итогам восьми конкурсов реализовано 15 проектов-победителей, еще три будут завершены в текущем  году.

Гид потребителя

Последние комментарии

Pit Pik 17 августа 2024 18:59 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!

Анатолий Илларионов 16 августа 2024 12:32 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.

Анатолий Илларионов 16 августа 2024 12:28 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Слава Богу не матрёшки!

Other Game 09 августа 2024 10:35 Ущерб от вывода в частную собственность лесов Самары оценили в 50 млрд рублей

Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться

Irina Anufrieva 25 июля 2024 14:01 Социальный психолог Михаил Вершинин о том, как не стать жертвой информационной войны

интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.

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