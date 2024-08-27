Четыре самарских проекта стали победителями Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды

Четыре проекта от Самарской области признаны победителями IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, сообщает министерство энергетики и ЖКХ региона.
"Чапаевск, Сызрань, Отрадный, Октябрьск получили федеральные гранты на воплощение своих проектов в жизнь", — уточнили в ведомстве.
Напомним, Самарская область направила на конкурс шесть заявок:
- г. о. Сызрань — благоустройство Центрального пляжа;
- г. о. Чапаевск — обновление сквера у храма Сергия Радонежского;
- г. о. Октябрьск — реновация парка им. Горького;
- г. о. Нефтегорск — благоустройство зеленой аллеи;
- г. о. Нефтегорск (с. Утевка) — строительство семейного парка "Семигорье";
- г. о. Отрадный — преображение ул. Сабирзянова.
Заявки конкурса были отобраны экспертами в архитектуре, градостроительстве, экономике, социологии, охране культурного наследия и археологии. При оценке проектов учитывались качество архитектурных решений, сохранение историко-культурной и природной среды, а также использование экологичных материалов.
Результаты конкурса определила федеральная конкурсная комиссия, которую возглавляет заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
Самарская область — неизменный участник Конкурса. По итогам восьми конкурсов реализовано 15 проектов-победителей, еще три будут завершены в текущем году.
Последние комментарии
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!
Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.
Слава Богу не матрёшки!
Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться
интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.