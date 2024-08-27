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ЖКХ и благоустройство Общество

В двух районах Самары на сутки отключат холодную воду

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре заканчиваются работы по реконструкции ул. Чернореченской. Здесь обновлено 1030 метров водовода диаметром 400 мм и переложено 652 м канализационной линии диаметром 200 мм.

Фото: Самарские коммунальные системы

Для введения нового водовода в действующую систему будет отключено холодное водоснабжение с 10:00 28 августа до 10:00 29 августа.

Пож отключения попадут следующие адреса:

ул. Владимирская, 7, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 34, 38, 40-46, 46А, 46Б, 48, 50, 54, 56, 58;
ул. Чернореченская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 к1-к8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 27А, 29,16, 16А, 18, 20, 22, 24, 27а, 32, 34, 41, 47, 49, 51, 53, 57;
ул. Коммунистическая, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 22;
пр. Карла Маркса, 6, 8-20 (кроме д. 14), 31, 33, 37, 39;
ул. Дачная, 29-37, 41, 41/1, 43, 43А;
ул. Тухачевского, 30, 40-56, 58;
ул. Мичурина, 9, 11, 17;
ул. Дачная, 1, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23;
ул. Клиническая, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 35;
ул. Пензенская, 52-74, 57-71;
ул. Никитинская, 92, 96, 137;
ул. Ульяновская, 99;
ул. Аксакова, 21, 23, 25;
ул. Маяковского, 97;
ул. Спортивная, 21, 23, 25, 25А, 27Б, 25В, 27, 29;
Никитинская пл., 26, 28;

Для жителей Ленинского и Железнодорожного районов установят бойлеры с водой на ул. Владимирской, 30 и ул. Клинической, 35.

Жителям рекомендуется сделать запас воды для бытовых нужд, сообщает пресс-служба "РКС-Самара". 

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