В двух районах Самары на сутки отключат холодную воду

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре заканчиваются работы по реконструкции ул. Чернореченской. Здесь обновлено 1030 метров водовода диаметром 400 мм и переложено 652 м канализационной линии диаметром 200 мм.

Фото: Самарские коммунальные системы