В Самаре заменили 1 км теплотрассы между Блюхера и Карбышева

ПАО "Т Плюс" выполнило перекладку магистрального трубопровода по улице Блюхера в Самаре. Сейчас подача горячей воды для горожан осуществляется по вновь смонтированным трубопроводам, идет восстановление благоустройства.
В рамках реконструкции энергетики заменили около 1 км трубопроводов между улицей Ивана Булкина и улице Карбышева, а также смонтировали три тепловые камеры на данном участке. Использованы трубопроводы в заводской теплоизоляции с системой оперативного диспетчерского контроля (СОДК). Она определяет место повреждения с точностью до 1-2 м.
"На данный момент полностью завершены все монтажные работы, выполнена обратная засыпка песком, объект передан специализированной организации для восстановления благоустройства. Для удобства жителей близлежащих домов замена коммуникаций проводилась без отключения горячего водоснабжения — услуга предоставлялась по временным трубопроводам", — отметил технический директор-главный инженер "Предприятия тепловых сетей" Александр Климашин.
Всего в этом году энергетики выполнят замену свыше 29 км теплосетей на 27 участках в областной столице.
Последние комментарии
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!