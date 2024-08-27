"Акрон" обыграл чемпиона по пенальти — 5:4 (в основное время 1:1)

В четверг, 15 августа, в Самаре в третьем туре Пути РПЛ тольяттинский "Акрон" переиграл "Зенит" по пенальти — 5:4.

Первый гол был забит на в 47 минуте, Васютин дважды спас ворота тольяттинцев, но после выноса мяч отскочил Васильеву, который пробил в верхний правый угол — 0:1. А на 52 минуте "Акрон" заработал пенальти, Волков ударил по ногам Пестрякову, а Тимошенко развел Адамова — 1:1. Основное время завершилось вничью, а по пенальти победу одержали тольяттинцы — 5:4.

Следующий матч тольяттинцы проведут 31 августа в Грозном. Соперником станет "Ахмат".