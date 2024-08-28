Иван Тимошенко: "Очень приятные ощущения, выиграть у "Зенита"

Нападающий "Акрона" Иван Тимошенко после победы над "Зенитом" в матче Кубка России (5:4 по пенальти) поделился впечатлениями, рассказал о конкуренции в линии нападения, о личной статистике и следующем сопернике.

— Каково обыгрывать чемпиона России дома, хоть и в кубке?

— Очень приятные ощущения, выиграть у такого клуба с великой историей, с такими трофеями.

— На поле как-то ощущалось, что "Зенит" сегодня играет вполсилы, как будто они устали после матча со "Спартаком"?

— Не знаю, это лучше у них спросить вполсилы они играли или нет. Наша задача — выходить за свою команду и показывать хороший результат.

— Нападающий больше других зависит от команды. У вас есть проблемы в сыгранности?

— Думаю, да. Пока не так много времени прошло в новой команде. Плюс на кубок и в чемпионате играют разные ребята, но на тренировках мы все привыкаем друг к другу. Напряжения из-за увеличения конкуренции в нападении нет, тренерскому штабу есть, и кого выбирать.

— Какие планы на Кубок России? Есть задача стать лучшим бомбардиром турнира?

— Планы, как и у всех, — выходить и выигрывать в каждом матче. Бомбардирская задача всегда второстепенная, в первую очередь важно, чтобы моя команда выигрывала. А буду я забивать или нет — не так важно.

— Следующий матч - с "Ахматом" в чемпионате, у них сейчас не очень хорошее положение, много травм. С какими ожиданиями вы подходите к этому матчу?

— На данный момент в таблице мы находимся на соседних строчках, поэтому матч будет безумно важным, можно сказать за шесть очков. Нужно готовится на 200%, чтобы этот матч обязательно выигрывать и подниматься в турнирной таблице.