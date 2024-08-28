16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Иван Тимошенко: "Очень приятные ощущения, выиграть у "Зенита" "Акрон" обыграл "Зенит" по пенальти Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол" Игорь Осинькин: "Мы контролировали матч, доминировали в единоборствах" "Крылья Советов" обыграли "Нижний Новгород" — 3:1

Футбол Спорт

Иван Тимошенко: "Очень приятные ощущения, выиграть у "Зенита"

САМАРА. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Нападающий "Акрона" Иван Тимошенко после победы над "Зенитом" в матче Кубка России (5:4 по пенальти) поделился впечатлениями, рассказал о конкуренции в линии нападения, о личной статистике и следующем сопернике.

— Каково обыгрывать чемпиона России дома, хоть и в кубке?

— Очень приятные ощущения, выиграть у такого клуба с великой историей, с такими трофеями.

— На поле как-то ощущалось, что "Зенит" сегодня играет вполсилы, как будто они устали после матча со "Спартаком"?

— Не знаю, это лучше у них спросить вполсилы они играли или нет. Наша задача — выходить за свою команду и показывать хороший результат.

— Нападающий больше других зависит от команды. У вас есть проблемы в сыгранности?

— Думаю, да. Пока не так много времени прошло в новой команде. Плюс на кубок и в чемпионате играют разные ребята, но на тренировках мы все привыкаем друг к другу. Напряжения из-за увеличения конкуренции в нападении нет, тренерскому штабу есть, и кого выбирать.

— Какие планы на Кубок России? Есть задача стать лучшим бомбардиром турнира?

— Планы, как и у всех, — выходить и выигрывать в каждом матче. Бомбардирская задача всегда второстепенная, в первую очередь важно, чтобы моя команда выигрывала. А буду я забивать или нет — не так важно.

— Следующий матч - с "Ахматом" в чемпионате, у них сейчас не очень хорошее положение, много травм. С какими ожиданиями вы подходите к этому матчу?

— На данный момент в таблице мы находимся на соседних строчках, поэтому матч будет безумно важным, можно сказать за шесть очков. Нужно готовится на 200%, чтобы этот матч обязательно выигрывать и подниматься в турнирной таблице.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1