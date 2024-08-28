Заур Тедеев: "Для нас это историческая победа"

После матча третьего тура Пути РПЛ в Кубке России "Акрон"—"Зенит" (1:1 в основное время, 5:4 по пенальти) главный тренер тольяттинцев Заур Тедеев поделился эмоциями от победы, а также рассказал о ротации в команде и подготовке к серии пенальти.

"Для нас это историческая победа, первая на своем поле. Это очень важно для нас. Я искренне поздравляю всех наших болельщиков, потому что сегодня они были лучшие", — отметил тренер тольяттинцев.

"Что касается ротации, у нас не команда для ротации, у нас одна команда. Поэтому любой футболист, который сегодня играл, и те, кто были на замене — это игроки, которые конкурируют друг с другом. Просто дело в том, что пока футболисты находятся относительно друг друга в разном состоянии. Как вы себе представляете, что за короткое время построится команда. Это невозможно. Нужно время, чтобы понимать, кто станет по сезону лидером команды, кто станет "железным" игроком основы, кто будет приносить пользу, выходя на замену. Нам сейчас самое главное всех футболистов подвести к единому знаменателю, особенно с точки зрения тактических моментов. Здесь есть определенные проблемы, так как команда только строится", — поделился Заур Эдуардович.

Отвечая на вопрос о подготовке к серии пенальти, он сообщил, что как таковой отработки не было: "Мы просто знали определенных футболистов, кто в какой угол может пробить, и где-то угол меняли игроки "Зенита", понимая, что мы готовились. Но самая большая заслуга, что наших молодых и звонких футболистов многих "Зенит" не знает. Эти футболисты только пришли с лиги рангом ниже, а кто-то с других чемпионатов. Я выбрал тех игроков, которые наиболее свеже себя чувствовали. Я просто попросил, чтобы они били пенальти без всяких излишеств в плане паузы, лишь бы обмануть, а надо просто разбежаться и пробить в угол. И слава богу, что футболисты меня услышали, а то, что сделал Васютин — это его работа".