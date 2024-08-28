Александр Васютин: "Перед серией пенальти обсудили, кто куда бьет"

Вратарь "Акрона" после победы над "Зенитом" в матче Кубка России (5:4 по пенальти) о настрое перед матчем, разделении ролей в турнирах, первом пропущенном мяче и серии пенальти.
— Вы как-то по-особенному настраивались на матч против "Зенита"?
— Нет, не могу сказать. Готовились, как к любому другому сопернику.
— В команде есть разделение по турнирам между вами и Сергеем Волковым, или же играете от матча к матчу?
— Разделения такого нет. Серега классный парень, очень мне помогает в плане адаптации. Мы вместе работаем, и, думаю, наша конкуренция пойдет на пользу команде.
— До гола "Зенита" вы совершили два суперсейва. Это как-то помешало отразить удар Васильева? Расслабились?
— Не думаю, что это повлияло. Просто Васильев классно исполнил, из-под четверых ударил. Я не видел вылет мяча и потом среагировал поздно. Любой гол неприятно пропускать — были до этого спасения или не были.
— У вас была заготовка на серию пенальти, как у англичанина Пикфорда в четвертьфинале чемпионата Европы?
— Нет-нет. У нас была статистика. Понятно, что мы разбирали и до игры, и уже после основного времени сидели с тренером вратарей и Серегой [Волковым], обсудили, кто куда бьет.
— Знали, куда будет бить Артур?
— Не то чтобы знал. Статистику смотрел. А дальше уже сообща: на чуйке и с подсказками.
Последние комментарии
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️