Александр Васютин: "Перед серией пенальти обсудили, кто куда бьет"

Вратарь "Акрона" после победы над "Зенитом" в матче Кубка России (5:4 по пенальти) о настрое перед матчем, разделении ролей в турнирах, первом пропущенном мяче и серии пенальти.

— Вы как-то по-особенному настраивались на матч против "Зенита"?

— Нет, не могу сказать. Готовились, как к любому другому сопернику.

— В команде есть разделение по турнирам между вами и Сергеем Волковым, или же играете от матча к матчу?

— Разделения такого нет. Серега классный парень, очень мне помогает в плане адаптации. Мы вместе работаем, и, думаю, наша конкуренция пойдет на пользу команде.

— До гола "Зенита" вы совершили два суперсейва. Это как-то помешало отразить удар Васильева? Расслабились?

— Не думаю, что это повлияло. Просто Васильев классно исполнил, из-под четверых ударил. Я не видел вылет мяча и потом среагировал поздно. Любой гол неприятно пропускать — были до этого спасения или не были.

— У вас была заготовка на серию пенальти, как у англичанина Пикфорда в четвертьфинале чемпионата Европы?

— Нет-нет. У нас была статистика. Понятно, что мы разбирали и до игры, и уже после основного времени сидели с тренером вратарей и Серегой [Волковым], обсудили, кто куда бьет.

— Знали, куда будет бить Артур?

— Не то чтобы знал. Статистику смотрел. А дальше уже сообща: на чуйке и с подсказками.