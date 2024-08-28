Дело за мамой: в Самарской области пройдет конференция для женщин, которые совмещают бизнес и материнство

Конференция "Дело за мамой" состоится 12 сентября в региональном центре "Мой бизнес". В живом диалоге с экспертами участницы смогут обсудить, как вести своё дело, успешно совмещая его с материнством. Начало мероприятия в 10:00. Участие бесплатное. Подать заявку необходимо по ссылке.

Глава региона Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал значимость поддержки и создания условий для начинающих представителей бизнеса. Это одно из направлений нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Спикерами мероприятия выступят успешные бизнес-леди, которые поделятся своим опытом, и дадут участницам полезные рекомендации.

"На площадке центра "Мой бизнес" мы регулярно проводим встречи, на которых опытные предприниматели могут поделиться своей историей, эффективными инструментами, дать рекомендации начинающим коллегам. Безусловно, успешные примеры вдохновляют и дают старт многим новым перспективным проектам", — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Одна из спикеров, основательница центра семейного сна "Сонландия" Светлана Парамонова выступит с темой: "Интересно о господдержке, которая полезна бизнес-проектам". "Самый необычный и креативный способ продвижения и повышения узнаваемости — это не таргет, а участие в конкурсах, грантовых, и не только. Это бесплатный способ поднятия вашей медийности, а при хорошей подготовке можно заручиться и поддержкой от государства. Вот об этом я и хочу рассказать: как участие в региональных и федеральных грантах и конкурсах дает возможность показать ваш проект всей стране!", — рассказала она.

Как выстроить успешный бизнес без синдрома "плохой матери" расскажет Саша Коновалова — создатель дома красоты Mamabeauty в Самаре, основатель франшизы и крупной сети магазинов косметики, блогер.

Еще один спикер — блогер, мама четырех детей Анастасия Линева. Бизнес-леди показывает своим примером, что даже в условиях дефицита свободного времени можно зарабатывать и развивать свое дело, и этим опытом она поделится с участницами конференции. Тема выступления: "Мамский блог: как воспитывать детей и рассказывать о своем опыте в блоге".

Напомним, что до 10 сентября принимаются заявки на участие в образовательной программе "Мама-предприниматель". В ней могут принять участие женщины, у которых есть дети и желание реализовать свою бизнес-идею. Участницы пройдут обучающий курс и смогут упаковать свою задумку в полноценный бизнес-план. Заявки на участие принимаются до 10 сентября на сайте мамапредприниматель.рф.

Обучение пройдет в двух городах: в Самаре с 23 по 26 сентября, в Тольятти — с 16 по 19 сентября. Региональный финал состоится 30 сентября в Самаре.

Организаторы: Минэкономразвития России. Оператор: АНО "Мой бизнес — мои возможности". Соорганизаторы: Фонд "Наше будущее", Корпорация МСП. Генеральный партнер: компания Wildberries. Банк-партнер: СБЕР. Партнеры проекта: Союз женщин России, компания VK.