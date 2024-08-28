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Суды Происшествия

Житель Самары выманил у знакомого 15 млн руб. под предлогом помощи с инвестициями

ТОЛЬЯТТИ. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Автозаводский районный суд Тольятти вынес приговор 62-летнему самарцу, которого признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В 2016 г. мужчина предложил знакомому помощь в открытии кредитной линии в инвестиционном фонде. При этом самарец делал вид, будто имеет возможность привлечь инвестиции из Болгарии. Так, он получил от потерпевшего бизнес-план на строительство ТЦ в Тольятти и около 2 млн руб. в иностранной валюте для регистрации организации и открытия счета в болгарском банке.

Обвиняемый не планировал выполнять обещанное, но для придания видимости законности своим действиям организовал знакомому встречу в Софии с якобы одним из руководителей фонда, который в действительности им не являлся.

В августе 2017 г. самарец солгал бизнесмену о том, что фонд одобрил регистрацию организации и открыл кредитную линию. После этого потерпевший передал ему еще 13 млн руб. для перевода на якобы открытый счет.

Суд назначил обвиняемому три года лишения свободы в колонии общего режима.

Гид потребителя

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