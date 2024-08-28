"Крылья Советов" крупно уступили "Динамо"

В среду, 28 августа, в Москве в третьем туре Пути РПЛ Кубка России самарские "Крылья Советов" проиграли "Динамо" — 1:5.
"Бело-голубые" открыли счет уже на девятой минуте. Виктор Окишор сделал передачу верхом на Дениса Бокова, который перебросил Богдана Овсянникова — 0:1. На 21 минуте футболисты "Динамо" удвоили преимущество - с передачи Дениса Макарова гол забил Окишор.
На 42 минуте самарцы заработали пенальти, Макаров сыграл рукой в штрафной площади, а Костанца развел Лещука и мяч — 1:2.
Вопрос о победителе был снят уже на 46 минуте, Виктор Окишор оформил дубль — 1:3. На 57 минуте счет стал разгромным - Бителло сделал пас вразрез на Гладышева, который не промахнулся. Точку поставил Денис Макаров, забивший с передачи Гладышева на 83 минуте — 1:5.
Следующий матч самарцы проведут 1 сентября в Самаре против махачкалинского "Динамо".
Последние комментарии
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️