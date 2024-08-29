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Суды Происшествия

Жителя Самарской области приговорили к 11 годам колонии за теракт в Саратове

САМАРА. 29 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Центральный окружной военный суд вынес приговор жителю Самарской области Максиму Киму. Его обвиняли в террористическом акте.

По данным следствия, Ким поджег дверь здания музея истории СВО в центре Саратова.
Как установили полицейские, Ким купил канистру и бензин на заправке.

Сам поджигатель заявил работникам МВД, что ему позвонил человек, представился сотрудником правоохранительных органов и сказал, что мошенники пытаются взять на Кима кредит по доверенности. Затем Киму позвонил "сотрудник Центробанка" и посоветовал взять кредит на 190 тыс. руб. и перевести их на определенный банковский счет. Переведя деньги, Ким услышал заявление - деньги вернут, если он подожжет дверь музея в Саратове.

Сначала Кима обвиняли в теракте, совершенном группой лиц. Позже, в суде, обвинение переквалифицировали и вынесли приговор по ч. 1 ст. 205 УК РФ ("Террористический акт").

"Его приговорили к 11 годам лишения свободы с отбыванием четырех лет в тюрьме, а оставшегося срока - в исправительной колонии строгого режима", - рассказали Волга Ньюс в пресс-службе Центрального окружного военного суда.

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