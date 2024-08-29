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Суды Происшествия

Заключенный из Самарской области не смог добиться компенсации за условия содержания в СИЗО

САМАРА. 29 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд рассмотрел жалобу на решение Сызранского горсуда по иску заключенного к системе ФСИН.

Ранее Ш., отбывающий наказание в колонии особого режима, подал административный иск к ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Самарской области, ФСИН России по Самарской области, ФСИН России и ФКУЗ МСЧ-63 ФСИН России. Мужчина требовал компенсацию 1,5 млн руб. за плохие условия содержания под стражей в СИЗО-2.

По словам истца, вместе с ним в камере были ВИЧ-инфицированные и курящие люди, задержанных не обеспечивали нормами питания, горячей водой и помывкой два раза в неделю, также отсутствовала приватность санузла.

Сызранский городской суд 8 мая 2024 г. рассмотрел иск и в компенсации отказал, не найдя каких-либо нарушений в содержании Ш. в СИЗО.

Заключенный с таким решением не согласился и подал апелляционную жалобу. Однако областной суд ничего менять не стал.

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