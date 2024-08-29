Тольяттинец получил три года колонии за кражу 300 тыс. руб. со счета приятеля

Автозаводский районный суд Тольятти вынес приговор 31-летнему местному жителю, которого обвиняли в хищении с банковского счета. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В феврале 2024 г. с банковского счета потерпевшего пропало около 300 тыс. рублей. Вскоре правоохранители вышли на подозреваемого - ранее судимого за кражи, разбой и использование поддельного документа тольяттинца. Тот не отрицал вины и рассказал, что был в гостях у потерпевшего и увидел в телефоне приятеля предложение о кредите. Злоумышленник решил воспользоваться возможностью и оформил на имя владельца телефона два кредита, а деньги перевел себе.

В итоге суд приговорил тольяттинца к трем годам лишения свободы в колонии особого режима. Также он должен будет возместить ущерб.