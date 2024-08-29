Самарский ресторан, возмутивший верующих, снял вывеску и закрылся на два дня

В Самаре ресторан Sushkin sыn, на который жаловались Русская община Самары и депутат Госдумы Александр Хинштейн, снял вывеску и сообщил о закрытии на мероприятие 29 и 30 августа. Об этом сообщил Александр Хинштейн.

Напомним, в связи с жалобами было возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК РФ).

На одной из стен зала ресторана была изображена Богородица. Депутат посчитал, что название заведения читается как "сукин сын", а с учетом изображения Богоматери увидел аналогию, оскорбляющую Иисуса Христа.

Представители ресторанной группы Aram Group, которой принадлежит заведение, принесли свои извинения Александру Хинштейну и дали пояснение: "Название "СуШкин Сын" не несет никакого другого подтекста, кроме того, что есть на самом деле: "Сушка" - так называют японские рестораны среди молодежи, так, мы указали на направление кухни… "Сын" - указание направления формата: молодежный".