Глава Минобороны РФ поздравил самарских военных с освобождением от врага населенного пункта в ДНР

Министр обороны Российской Федерации поздравил командование и личный состав 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады с освобождением от врага населенного пункта Николаевка Донецкой Народной Республики.

"В результате ваших решительных действий противник, понеся потери, отступил дальше на Запад. В ходе специальной военной операции, взламывая оборону противника, вы последовательно освобождаете нашу землю от неонацистов. B боях за Северодонецк, Лисичанск и Новобахмутовку личный состав соединения показал образцы смелости и отваги. Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед, успешно ведете бои c вооруженными украинскими формированиями на красноармейском направлении, проявляя при этом храбрость и стойкость", — сказано в телеграмме.

Глава военного ведомства поблагодарил воинов за верность Отечеству и присяге, выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять свой воинский долг, приближая нашу Победу.