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В пяти районах Самары возникла угроза ЧС

САМАРА. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самары подготовила проект постановления о введении режима повышенной готовности. Причиной стала угроза возникновения чрезвычайной ситуации в пяти районах Самары.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Неготовность тепловых сетей на территории Железнодорожного, Ленинского, Октябрьского, Советского районов из-за отказа ООО "Специализированная теплосетевая организация" от их содержания и эксплуатации, а также неготовностью тепловых сетей в Промышленном, Октябрьском, Советском районах вследствие их не закрепления за специализированной организацией отнести к угрозе возникновения чрезвычайной ситуации муниципального характера", — говорится в проекте постановления.

По информации мэрии, к зиме не готовы тепловые сети, расположенные:

  • от ТК-5 по ул. Партизанской до здания на ул. Борская, 108;
  • от ТК-50 по ул. Братьев Коростелевых до дома на ул. Ленинская, 301 / ул. Полевая, 59;
  • от врезки 2 ПОК до домов № 37а, 41а по ул. Владимирской;
  • от ТК-18 по ул. Балаковской до дома на ул. Промышленности, 116;
  • от ТК-18д до дома на ул. Чкалова, 44;
  • от УТ-1 до дома на ул. Ленинская, 310 (ТСЖ "На Шибаловской");
  • от ТК-73 до дома на ул. Мичурин, 4;
  • от ТК-13 по ул. Осипенко до ул. Мичурина, 21 / Московское шоссе, лит. Е;
  • от ЦТП в подвале дома на ул. Партизанской, 187 до вновь построенной ТК-4 по ул. Промышленности, 176;
  • от стены НС-24 через ТК-15 через техподполье дома № 316 по проспекту Кирова со стороны дома № 314 по проспекту Кирова (отопление).

Также не готовы здание ЦТП и оборудование на 5-й просеке и тепловые вводы:

  • от ТК-4 до наружной стены дома № 176 по ул. Промышленности;
  • от ТК-4 через ТК-2 по ул. Промышленности, 180 до наружной стены дома;
  • от УЗ-1 до стены здания № 99Б по ул. Победы;
  • от ТК-5 по ул. Калинина до УЗ-1;
  • по ул. Партизанской, 177А.

Ответственным за проведение мероприятий по предупреждению ЧС назначили первого заместителя главы города, курирующего вопросы гражданской защиты, городского хозяйства и экологии, транспорта Александра Андриянова. Ему предстоит организовать работу по подготовке теплосетей к отопительному периоду 2024–2025 годов, подготовить и направить информацию в Министерство энергетики РФ для принятия решения о лишении ООО "СТО" статуса единой теплоснабжающей организации.

Также в проекте постановления указано, что коммуникации включат в реестр муниципальной собственности и передадут на обслуживание ПАО "Т Плюс".

Похожая ситуация сложилась на Красной Глинке. Там к отопительному сезону не подготовили котельную.

Гид потребителя

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