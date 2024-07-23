В Самаре введут режим повышенной готовности из-за угрозы ЧС на Красной Глинке

Мэрия Самары опубликовала проект постановления, связанный с введением режима повышенной готовности из-за угрозы возникновения чрезвычайной ситуации муниципального характера.

"В связи с неготовностью к эксплуатации котельной, находящейся в собственности ООО ТЭК "Нефтегаз" к отопительному зимнему периоду 2024-2025 годов в Красноглинском районе постановляю: неготовность котельной <…> отнести к угрозе возникновения чрезвычайной ситуации муниципального характера", - отмечается в документе.

Проект постановления, подписанный главой города Еленой Лапушкиной, подразумевает ввод для органов управления и сил звена Самары РСЧС режима повышенной готовности "и установление местного уровня реагирования с 22 июля до особого распоряжения".

Границей территории, где может возникнуть ЧС, определен поселок Красная Глинка. Руководителем ликвидации угрозы возникновения ЧС назначен первый замглавы города по ЖКХ Александр Андриянов. В ближайшее время чиновнику предстоит привлечь МП "Инженерная служба" для подготовки котельной ООО ТЭК "Нефтегаз" к отопительному зимнему периоду 2024-2025 годов.

Кроме того, в министерство энергетики РФ будет подготовлено и направлено информационной письмо "для принятия ими решения о лишении ООО ТЭК "Нефтегаз" статуса единой теплоснабжающей организации в связи с не способностью обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения".

В связи с прекращением деятельности ООО "Нефтегаз" руководитель департамента управления имуществом Самары Александр Крючков должен будет организовать работу по расторжению договора аренды с компанией на сети теплоснабжения от котельной ООО ТЭК "Нефтегаз" с последующим закреплением сетей за МП "Инженерная служба".