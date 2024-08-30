Стало известно, с кем сыграют "Крылья" и "Акрон" на FONBET Кубке России

Стали известны даты и время начала матчей группового этапа "Пути РПЛ" FONBET Кубка России.
РФС договорился с УЕФА. Матчи пройдут в удобное для болельщиков вечернее время.
"Крылья Советов" сыграют:
4 тур. 19 сентября, четверг, 21:45
"Спартак" (Москва) — "Крылья Советов"
5 тур. 2 октября, среда, 20:00
"Крылья Советов" — "Динамо" (Махачкала)
6 тур. 24 октября, четверг, 20:00
"Крылья Советов" — "Динамо" (Москва)
"Акрон" встретится:
4 тур. 18 сентября, среда, 17:15
"Акрон" - "Факел" (Воронеж)
5 тур. 2 октября, среда, 22:15
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Акрон"
6 тур. 23 октября, среда, 20:00
"Акрон" - "Рубин" (Казань).
Последние комментарии
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Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️