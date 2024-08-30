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Футбол Спорт

Стало известно, с кем сыграют "Крылья" и "Акрон" на FONBET Кубке России

САМАРА. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Стали известны даты и время начала матчей группового этапа "Пути РПЛ" FONBET Кубка России.

РФС договорился с УЕФА. Матчи пройдут в удобное для болельщиков вечернее время.

"Крылья Советов" сыграют:

4 тур. 19 сентября, четверг, 21:45

"Спартак" (Москва) — "Крылья Советов"

 

5 тур. 2 октября, среда, 20:00

"Крылья Советов" — "Динамо" (Махачкала)

 

6 тур. 24 октября, четверг, 20:00

"Крылья Советов" — "Динамо" (Москва)

 

"Акрон" встретится:

4 тур. 18 сентября, среда, 17:15 

"Акрон" - "Факел" (Воронеж)

 

5 тур. 2 октября, среда, 22:15

"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Акрон"

 

6 тур. 23 октября, среда, 20:00

"Акрон" - "Рубин" (Казань).

 

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Поддерживаю и болею!

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