Сотрудники "ПТС" завершили демонтаж теплосети на ул. Красноармейской

Специалисты "Предприятия тепловых сетей" завершили демонтаж участка теплосети под ул. Красноармейской, в районе пересечения с ул. Куйбышева. Сейчас идет подготовка к монтажу нового трубопровода.
Напомним, здесь был выявлен дефект на подземных коммуникациях. Для повышения надежности работы данного участка было принято решение о полной замене трубы под проезжей частью.
Из-за этого продлено ограничение горячего водоснабжения в домах:
- № 1а по ул. Красноармейской;
- № 88, 90, 92, 96, 101а, 102, 104, 105, 111, 112б, 116, 123, 124, 125, 128, 129, 131, 133, 135, 137, 153 по ул. Куйбышева
- № 17, 25 по ул. Льва Толстого
- № 19, 19а, 20 по ул. Некрасовской;
- № 112а по ул. Фрунзе.
"К ремонту привлечены 15 работников восстановительной бригады и 4 единицы техники. Земляные работы и демонтаж выполнялись в круглосуточном режиме. В планах завершить основные сварочные работы и возобновить подачу горячей воды горожанам до конца выходных", — отметил технический директор — главный инженер "Предприятия тепловых сетей" Александр Климашин.
Руководство "ПТС" приносит извинения жителям города за временные неудобства.
Последние комментарии
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!