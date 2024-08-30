Сотрудники "ПТС" завершили демонтаж теплосети на ул. Красноармейской

Специалисты "Предприятия тепловых сетей" завершили демонтаж участка теплосети под ул. Красноармейской, в районе пересечения с ул. Куйбышева. Сейчас идет подготовка к монтажу нового трубопровода.

Напомним, здесь был выявлен дефект на подземных коммуникациях. Для повышения надежности работы данного участка было принято решение о полной замене трубы под проезжей частью.

Из-за этого продлено ограничение горячего водоснабжения в домах:

№ 1а по ул. Красноармейской;

№ 88, 90, 92, 96, 101а, 102, 104, 105, 111, 112б, 116, 123, 124, 125, 128, 129, 131, 133, 135, 137, 153 по ул. Куйбышева

№ 17, 25 по ул. Льва Толстого

№ 19, 19а, 20 по ул. Некрасовской;

№ 112а по ул. Фрунзе.

"К ремонту привлечены 15 работников восстановительной бригады и 4 единицы техники. Земляные работы и демонтаж выполнялись в круглосуточном режиме. В планах завершить основные сварочные работы и возобновить подачу горячей воды горожанам до конца выходных", — отметил технический директор — главный инженер "Предприятия тепловых сетей" Александр Климашин.

Руководство "ПТС" приносит извинения жителям города за временные неудобства.