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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

САМАРА. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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6-я международная научно-практическая конференция "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие", которая состоялась в Самаре 14–15 августа, установила новый рекорд по количеству участников. Организовал мероприятие ведущий в нефтяной отрасли страны комплексный институт по проектно-изыскательским работам "Гипровостокнефть" (входит в группу компаний "Зарубежнефть") при поддержке правительства Самарской области. Специалисты обсудили современные технологии и методы обустройства месторождений нефти и газа, опыт и результаты импортозамещения, экологизацию производства, возможности улучшения экономической эффективности предприятий, цифровизацию и применение искусственного интеллекта.

Фото: предоставлено автором

Обмен опытом и взгляд в будущее

Целью конференции было объединение всех участников процесса проектирования и строительства объектов обустройства нефтегазовых месторождений для обсуждения актуальных проблем отрасли и путей их решения, обмена опытом, представления новых технологий и возможностей, укрепления деловых связей. И это получилось.

На мероприятие приехали более 270 человек. Это специалисты российских и зарубежных лидеров нефтегазовой отрасли, представители ведущих IT-компаний, производители техники и оборудования, научные деятели — причем не только из российских регионов, но также из Узбекистана, Казахстана, Беларуси и Вьетнама. Почетными гостями стали члены правительства области, представители федеральных структур.

"Мы все — от недропользователей, проектировщиков до строителей, буровиков и разработчиков софта — собираемся вместе, чтобы понять, в какой точке находимся и что нужно сделать для ускорения и удешевления процессов. Всё по сути идет от экономики. Если говорить об импортозамещении, то осталось совсем немного, чтобы преодолеть зависимость от зарубежных производителей. Это считанные позиции в области программного обеспечения и в области оборудования. Работа над ними может завершиться в течение года. При этом в отрасли уже активно используют искусственный интеллект. Думаю, за ним есть будущее, но имеется и обратная сторона медали, что тоже стало частью дискуссии. Нельзя, чтобы ИИ преобладал над человеческой мыслью", — прокомментировал тематику дискуссий генеральный директор института "Гипровостокнефть" Федор Тепляков.

Обсудили тренды

Первый день конференции начался с докладов экспертов "Гипровостокнефти". Они обозначили существующие тренды. Заместитель главного инженера, начальник управления проектных работ института Владимир Яценко выделил спрос на мобильное и модульное оборудование, использование искусственного интеллекта, стандартизация правил проектирования защитных ограждений от атаки БПЛА, необходимость развития направления работы с СПГ и альтернативной энергетикой.

Начальник управления информационных технологий института "Гипровостокнефть" Любовь Зубова рассказала о цифровой трансформации проектного производства. По ее словам, сейчас заказчики хотят иметь всю документацию в одном месте. Но создание электронно-цифровых моделей для некоторых предприятий — это дорого. Поэтому предлагаются альтернативные варианты — например, использование не 3D, а фотопанорам при разработке.

Также эксперт отметила успешное внедрение искусственного интеллекта в процесс проектирования. "Это уже не технология будущего, а то, что мы применяем. Конечно, используем чат-боты, интеллектуальных помощников на нашем портале, прогнозную аналитику. Также провели целый ряд пилотных проектов с большими языковыми моделями, по генеративным технологиям. Пока видим только плюсы. Нужно работать в комплексе с поставщиками, которые поставляют эти решения, для дальнейшего развития", — считает Любовь Зубова.

Перспективы развития и сотрудничества

Обсуждение этих и других вопросов продолжилось в рамках отдельных секций, тематика которых была очень обширной. Например, директор по инжинирингу ПМСОФТ, директор по развитию Университета Управления Проектами, пост-президент Российского отделения AACE International Екатерина Пужанова обозначила проблему предоставления полноценного сервиса ЕРС/ ЕРСm в РФ.

"Это такого рода инжиниринговые проекты полного комплекса: от проектирования до строительства и менеджмента. 80% зарубежных подрядчиков ушли с нашего рынка. Отечественных мало. Для развития одной такой компании потребуется 3 проекта — это около 6-9 лет инвестиций. Сложная задача. Но это возможность создать новую историю инжиниринга", — отметила Екатерина Пужанова.

 

Также участники конференции уделили внимание вопросам сокращения затрат. Заместитель начальника УСОНГП "Зарубежнефти" Максим Гимадетдинов рассказал, что компании удалось этого добиться за счет реализации проекта технического развития:

"Целью было повышение эффективности, сокращение сроков проектирования и снижение стоимости строительства, развитие 3D-проектирования. В результате удалось добиться типовых решений. Они могут позволить снизить стоимость на 5% и сократить сроки работы по проектированию на 10%. Под оптимизацию попали габариты самих площадок, использование дополнительного оборудования", — отметил Максим Гимадетдинов.

В целом на конференции прозвучало 70 докладов от экспертов различного профиля. Инновационные разработки, технологии и оборудование для нефтегазовой отрасли производители продемонстрировали в рамках выставочной экспозиции.

Участники конференции отметили, что проведение таких мероприятий показывает, как отрасль живет и развивается. Многие отметили важность тем о будущем, тенденциях, современных технологиях и, конечно, решении насущных проблем.

"С институтом "Гипровостокнефть" мы сотрудничаем уже больше 10 лет. Начинали еще задолго до появления тенденции по импортозамещению. Надеюсь, совместно мы все задачи доделаем", — сказал ведущий специалист "СиСофт Девелопмент" Александр Коростылев.

Заместитель начальника департамента "Газпрома" Сергей Буторов выразил благодарность организаторам и участникам конференции за открытость, возможность делиться тем, что двигает компании вперед.

"Уверен, что эта конференция сплачивает не только проектировщиков, но и полностью весь комплекс. Люди все были без масок, открыты", — отметил Сергей Буторов.

В заключении конференции генеральный директор АО "Гипровостокнефть" поблагодарил коллег за участие, обмен мнениями и опытом.

"Хочется верить, что в следующем году у нас будет всё еще лучше. Конференция состоится. Я думаю, что это станет доброй традицией", — отметил Федор Тепляков.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

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Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

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