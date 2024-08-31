В Октябрьске женщина попала под колеса ВАЗа на пешеходном переходе

В пятницу, 30 августа, в 21:16 в Октябрьске 22-летний водитель "десятки" (ВАЗ-21110) на ул. Ленина 77 не уступил дорогу пешеходу, которая шла по дороге по нерегулируемому переходу.

После наезда автомобиля 33-летняя женщина госпитализирована в больницу, сообщает ГУ МВД по Самарской области.