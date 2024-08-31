Жители Самарской области смогут оценить транспортную доступность новостроек при покупке квартир в Москве

Авито и НИИ "МосТрансПроект" подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь платформа и подведомственная организация Департамента транспорта Москвы будут работать над комплексными совместными проектами. Одним из первых шагов станет интеграция в интерфейс "Авито Недвижимости" сервиса транспортной доступности новостроек Москвы "Узнай про ЖК".
Соглашение о сотрудничестве между компаниями было подписано на выставке "Станция Манеж. Московский транспорт 2030", которая проходит в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Стороны договорились о совместной работе в части развития цифровых сервисов транспортного комплекса Москвы и Авито, обмена данными и экспертной информацией в сферах транспорта и недвижимости, а также реализации совместных проектов. Подписи под соглашением поставили директор НИИ "МосТрансПроект" Владимир Титов и заместитель управляющего директора Авито Михаил Рыженков.
Одним из ключевых направлений партнерства станет популяризации сервиса "Узнай про ЖК" среди пользователей "Авито". С 2023 года НИИ "МосТрансПроект" развивает рейтинг транспортной доступности московских новостроек. Жилые комплексы сравнивают по 36 критериям для оценки географической доступности объекта и транспортной инфраструктуры застройщика. До конца 2024 года сервис будет интегрирован в функционал платформы "Авито Недвижимость".
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы внедряем решения, которые сочетают лучшие разработки в области транспорта с социально значимыми услугами. Одним из таких проектов стал рейтинг новостроек "Узнай про ЖК", который помогает проверить транспортную доступность нового дома перед покупкой недвижимости в столице. Это также мотивирует застройщиков создавать жилые комплексы с удобной транспортной инфраструктурой", — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
По словам управляющего директора "Авито" Влада Федулова, каждый месяц на "Авито Недвижимости" размещается более 70 000 объявлений о продаже квартир в новостройках Москвы.
"Мы внимательно проверяем каждого застройщика, собираем сведения о жилых комплексах и публикуем эту информацию на платформе. Из наших исследований мы знаем, что большинство покупателей новостроек выбирают жилье для жизни, и кроме надежности продавца решающим фактором при покупке выступает удобство передвижения после переезда. Поэтому мы рады объявить о сотрудничестве с Дептрансом — благодаря партнерству пользователи "Авито" смогут оценить транспортную доступность новостройки прямо на платформе с опорой на независимый и авторитетный рейтинг. Это важный шаг на пути к общей цели — сделать ответственный процесс выбора жилья более простым и безопасным", — отметил Влад Федулов.
По данным "Авито Недвижимости", 62% от общего объема спроса на новостройки Москвы на платформе приходится на потенциальных покупателей за пределами столицы. Лидерами по итогам первых семи месяцев 2024 года стали Ленинградская область (8%), Татарстан (4%) и Нижегородская область (3%). Доля Самарской области составила 1,4%.
Благодаря интеграции в интерфейс "Авито Недвижимости" рейтинга транспортной доступности новостроек Москвы "Узнай про ЖК" потенциальные покупатели столичных новостроек смогут заранее проверить все детали транспортной инфраструктуры, даже если покупка жилья планируется из другого региона.
Последние комментарии
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Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.
Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!