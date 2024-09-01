В субботу, 31 августа, в матче 7-го тура РПЛ "Акрон" вничью сыграл с "Ахматом", сообщает пресс-служба тольяттинского клуба. Встреча команд прошла в Грозном на стадионе "Ахмат Арена".
За весь матч футболисты нанесли лишь два удара в створ ворот. Обе попытки "пробить" на счету "Ахмата". Открыть счет не удалось ни одной из команд.
Последние комментарии
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️