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В субботу, 31 августа, в матче 7-го тура РПЛ "Акрон" вничью сыграл с "Ахматом", сообщает пресс-служба тольяттинского клуба. Встреча команд прошла в Грозном на стадионе "Ахмат Арена".

Фото: ФК Акрон