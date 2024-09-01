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ЖКХ и благоустройство Общество

Энергетики "ПТС" устранили повреждение на теплосети на ул. Красноармейской

САМАРА. 1 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты "Предприятия тепловых сетей" устранили повреждение на теплосети в районе пересечения ул. Красноармейской и ул. Куйбышева, сообщает пресс-служба компании. Подача горячего водоснабжения для клиентов возобновлена в штатном режиме.

При заполнении Южной магистрали Самарской ГРЭС был выявлен дефект под ул. Красноармейской. Для повышения надежности работы данного участка было принято решение о полной замене трубы под проезжей частью. К ремонту привлечены 15 работников восстановительной бригады и четыре единицы техники. В результате энергетики заменили 30 метров магистральной тепловой сети в районе пересечения ул. Красноармейской и ул. Куйбышева.

На данный момент все клиенты в пределах ул. Куйбышева, ул. Некрасовская и ул. Л.Толстого обеспечены горячим водоснабжением. В случае отсутствия услуги жильцам необходимо в первую очередь обращаться в свою обслуживающую организацию.

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