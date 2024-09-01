Энергетики "ПТС" устранили повреждение на теплосети на ул. Красноармейской

Специалисты "Предприятия тепловых сетей" устранили повреждение на теплосети в районе пересечения ул. Красноармейской и ул. Куйбышева, сообщает пресс-служба компании. Подача горячего водоснабжения для клиентов возобновлена в штатном режиме.
При заполнении Южной магистрали Самарской ГРЭС был выявлен дефект под ул. Красноармейской. Для повышения надежности работы данного участка было принято решение о полной замене трубы под проезжей частью. К ремонту привлечены 15 работников восстановительной бригады и четыре единицы техники. В результате энергетики заменили 30 метров магистральной тепловой сети в районе пересечения ул. Красноармейской и ул. Куйбышева.
На данный момент все клиенты в пределах ул. Куйбышева, ул. Некрасовская и ул. Л.Толстого обеспечены горячим водоснабжением. В случае отсутствия услуги жильцам необходимо в первую очередь обращаться в свою обслуживающую организацию.
Последние комментарии
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!